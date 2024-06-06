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Golden Boy 2024'te tam 4 Türk var! Liste açıklandı: Arda Güler, Kenan Yıldız...

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#Golden Boy#Arda Güler#Kenan Yıldız
Golden Boy 2024te tam 4 Türk var Liste açıklandı: Arda Güler, Kenan Yıldız...
Oluşturulma Tarihi: Haziran 06, 2024 13:18

Avrupa futbolunda bir sezon daha geride kalırken, gözler EURO 2024'e çevrildi. Dev organizasyon öncesinde Avrupa'da 21 yaş altı en iyi futbolcuya verilen Golden Boy ödülünün haziran ayı güncellemesi paylaşıldı. Listede Türk futbolcular da yer aldı. İşte detaylar...

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Avrupa futbolunda günden güne yeni gelişmeler yaşanırken, futbolcuların da değeri her geçen gün artıyor. Avrupa'da 21 yaş altı en iyi futbolcuya verilen Golden Boy ödülünün haziran ayı güncellemesi açıklandı.

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İtalyan spor gazetesi Tuttosport'un Avrupa'da 21 yaş altı yılın en iyi futbolcusuna verdiği Golden Boy ödülü için 100 kişilik liste belli oldu.

İlk 10'da herhangi bir Türk futbolcu yer almazken, geniş listede 4 milli futbolcumuz bulundu.

Listenin ilk 10 sırasında sadece iki isim değişirken, Ajax'tan Jorrel Hato ve Atletico'dan Arthur Vermeeren'in yerine Pau Cubarsi ve Aleksandar Pavlovic dahil oldu.

İlk basamakta Barcelona'dan Lamine Yamal yer bulurken, Real Madrid'de forma giyen milli futbolcu Arda Güler 19. sırada yer aldı.

Golden Boy 2024te tam 4 Türk var Liste açıklandı: Arda Güler, Kenan Yıldız...

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Juventus'ta forma giyen Kenan Yıldız 32., Beşiktaş'tan Semih Kılıçsoy 59. ve Kasımpaşa'dan Yasin Özcan 67. sırada yer aldı.

Golden Boy ödülünün ilk 10'u ise şu şekilde oluştu;

 

 

10 - RICO LEWIS - MANCHESTER CITY

Golden Boy 2024te tam 4 Türk var Liste açıklandı: Arda Güler, Kenan Yıldız...

9 - ALEKSANDAR PAVLOVIC - BAYERN MÜNİH

Golden Boy 2024te tam 4 Türk var Liste açıklandı: Arda Güler, Kenan Yıldız...

8 - KOBBIE MAINOO - MANCHESTER UNITED

Golden Boy 2024te tam 4 Türk var Liste açıklandı: Arda Güler, Kenan Yıldız...

7 - SAVIO - GIRONA

Golden Boy 2024te tam 4 Türk var Liste açıklandı: Arda Güler, Kenan Yıldız...

6 - LENY YORO - LILLE

Golden Boy 2024te tam 4 Türk var Liste açıklandı: Arda Güler, Kenan Yıldız...

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5 - ZAIRE-EMERY - PSG

Golden Boy 2024te tam 4 Türk var Liste açıklandı: Arda Güler, Kenan Yıldız...

4 - PAU CUBARSI - BARCELONA

Golden Boy 2024te tam 4 Türk var Liste açıklandı: Arda Güler, Kenan Yıldız...

3 - ALEJANDRO GARNACHO - MANCHESTER UNİTED

Golden Boy 2024te tam 4 Türk var Liste açıklandı: Arda Güler, Kenan Yıldız...

2 - JOAO NEVES - BENFICA

Golden Boy 2024te tam 4 Türk var Liste açıklandı: Arda Güler, Kenan Yıldız...

1 - LAMINE YAMAL - BARCELONA

Golden Boy 2024te tam 4 Türk var Liste açıklandı: Arda Güler, Kenan Yıldız...

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#Golden Boy#Arda Güler#Kenan Yıldız

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