Golden Boy 2024'te tam 4 Türk var! Liste açıklandı: Arda Güler, Kenan Yıldız...

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Avrupa futbolunda günden güne yeni gelişmeler yaşanırken, futbolcuların da değeri her geçen gün artıyor. Avrupa'da 21 yaş altı en iyi futbolcuya verilen Golden Boy ödülünün haziran ayı güncellemesi açıklandı.

İtalyan spor gazetesi Tuttosport'un Avrupa'da 21 yaş altı yılın en iyi futbolcusuna verdiği Golden Boy ödülü için 100 kişilik liste belli oldu.

İlk 10'da herhangi bir Türk futbolcu yer almazken, geniş listede 4 milli futbolcumuz bulundu.

Listenin ilk 10 sırasında sadece iki isim değişirken, Ajax'tan Jorrel Hato ve Atletico'dan Arthur Vermeeren'in yerine Pau Cubarsi ve Aleksandar Pavlovic dahil oldu.

İlk basamakta Barcelona'dan Lamine Yamal yer bulurken, Real Madrid'de forma giyen milli futbolcu Arda Güler 19. sırada yer aldı.

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Juventus'ta forma giyen Kenan Yıldız 32., Beşiktaş'tan Semih Kılıçsoy 59. ve Kasımpaşa'dan Yasin Özcan 67. sırada yer aldı.

Golden Boy ödülünün ilk 10'u ise şu şekilde oluştu;

10 - RICO LEWIS - MANCHESTER CITY





9 - ALEKSANDAR PAVLOVIC - BAYERN MÜNİH





8 - KOBBIE MAINOO - MANCHESTER UNITED





7 - SAVIO - GIRONA





6 - LENY YORO - LILLE





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5 - ZAIRE-EMERY - PSG





4 - PAU CUBARSI - BARCELONA





3 - ALEJANDRO GARNACHO - MANCHESTER UNİTED





2 - JOAO NEVES - BENFICA





1 - LAMINE YAMAL - BARCELONA



