Golbol Kadın Milli Takımı, Paris 2024'te üst üste 3'üncü şampiyonluğunu kazanmaya çalışacak

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Türkiye'nin, Fransa'nın başkenti Paris'te 28 Ağustos-8 Eylül tarihlerinde düzenlenecek oyunlarda altın madalya beklediği branşlardan biri kadın golbol olacak.

Takım sporlarında Türkiye'yi temsil edecek milliler, Rio 2016 ve Tokyo 2020'de kürsünün ilk basamağında yer alma başarısı gösterdi.

- İlk madalya Londra'da

Türkiye golbolde ilk madalyasını erkeklerde Londra 2012'de elde etti.

Abdullah Aydoğdu, Hüseyin Alkan, Mehmet Cesur, Tekin Okan Düzgün, Tuncay Karakaya, Yusuf Uçar'dan oluşan Golbol Erkek Milli Takımı, paralimpik oyunlarda bronz madalya kazandı.

- Son dünya şampiyonu

Golbol Kadın Milli Takımı, son dünya şampiyonu ünvanıyla oyunlarda yer alacak.

Paralimpik oyunlardaki altın madalyalarının yanı sıra Paris 2024'e 2022'nin dünya şampiyonu olarak katılacak milli takımın 2015, 2019 ve 2023'te de Avrupa şampiyonlukları bulunuyor.

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- "Dünyanın en iyisi" Sevda Altunoluk

Golbolde "dünyanın en iyi sporcusu" gösterilen Sevda Altuoluk, milli takımın kaptanlığını yapıyor.

Türkiye'nin Tokyo 2020'de finalde ABD'yi 9-2 yendiği maçta bütün golleri atmayı başaran Sevda Altunoluk, organizasyonda 46 kez aynı sevinci yaşayarak "gol kraliçesi" oldu.

Milli takımın 6 kişilik kadrosunda, üst üste 3. kez oyunlarda yer alacak tek isim Sevda Altunoluk'un yanı sıra Sevtap Altunoluk, Berfin Altan, Fatma Gül Güler, Seydanur Kaplan ve Reyhan Yılmaz yer alıyor.

- "Zilli" top

Golbol, 1946 yılında Avusturyalı Hanz Lorenzen ve Alman Sett Renidle tarafından, savaşta görme yetilerini kaybeden gazilerin rehabilitasyonuna yardımcı olmak amacıyla kurgulanmış bir oyundur.

Üçer kişilik iki takımla oynanan golbolde ekipler, maçlarda en fazla üç yedek oyuncu bulundurabiliyor.

Golbelde oyuncular, orta çizgisiyle ikiye bölünmüş dikdörtgen cimnastik salonu sahasında "zilli" topu, karşı tarafın savunmasına doğru yuvarlayarak kale çizgisinden geçirmeye çalışıyor.

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Takımların sırayla atış yaptığı golbelde karşılaşmalar, 12'şer dakikalık iki devre oynanıyor.