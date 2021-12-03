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Gol sevinci esnasında kalp krizi geçiren teknik direktör yaşamını yitirdi

#Futbol#Al-Zarka#Adham El-Selhedar
Gol sevinci esnasında kalp krizi geçiren teknik direktör yaşamını yitirdi

Mısır 2. Lig ekiplerinden El-Magd SC'nin Teknik Direktörü Adham El-Selhedar,  Al-Zarka ile karşılaştıkları maçta gelen son dakika golünün ardından kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

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Mısır 2. Ligi'nin 9. haftasında oynanan maçta Al-Zarka'yı 90+2. dakikada gelen golle mağlup eden El-Magd'da Teknik Direktör  Adham El-Selhedar, galibiyet golünü kutlarken kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdi.

Son dakikada gelen golle büyük sevinç yaşayan Adham El-Selhedar, bir anda yere yığılırken ambulansla hastaneye kaldırıldı.

İskenderiye'deki Al-Amriya hastanesine götürülen El-Selhedar, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken kalp krizi nedeniyle öldüğü açıklandı.

Oyunculuk kariyerinin çoğunu Mısır'da geçiren El-Selhedar, Mısır Premier Ligi ve Mısır Kupası'nda şampiyonluklar yaşadı.

 

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#Futbol#Al-Zarka#Adham El-Selhedar

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