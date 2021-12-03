Gol sevinci esnasında kalp krizi geçiren teknik direktör yaşamını yitirdi

Mısır 2. Ligi'nin 9. haftasında oynanan maçta Al-Zarka'yı 90+2. dakikada gelen golle mağlup eden El-Magd'da Teknik Direktör Adham El-Selhedar, galibiyet golünü kutlarken kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdi.
Son dakikada gelen golle büyük sevinç yaşayan Adham El-Selhedar, bir anda yere yığılırken ambulansla hastaneye kaldırıldı.
İskenderiye'deki Al-Amriya hastanesine götürülen El-Selhedar, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken kalp krizi nedeniyle öldüğü açıklandı.
Oyunculuk kariyerinin çoğunu Mısır'da geçiren El-Selhedar, Mısır Premier Ligi ve Mısır Kupası'nda şampiyonluklar yaşadı.