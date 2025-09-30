×
Gol makinesi Rafa Silva!

Güncelleme Tarihi:

#Beşiktaş#Rafa Silva#Süper Lig
Oluşturulma Tarihi: Eylül 30, 2025 07:00

Kayseri'de hat-trick yapan Rafa Silva, skor üretmeye Kocaeli önünde de devam etti.

Beşiktaş'ta, geçen hafta Kayserispor deplasmanında kariyerinin ilk hat-trick’ine imza atan Rafa Silva, gol serisini Kocaelispor mücadelesinde de devam ettirdi.

Portekizli, 4. dakikada Tammy Abraham’ın asistinde ağları sarsmayı başardı. Üst üste 2 karşılaşmada 4. kez sevinç yaşayan Rafa Silva toplamdaki gol sayısını ise 5’e çıkardı. Yıldız futbolcu böylece krallık yarışında 5’er golle zirvede bulunan Galatasaraylı Mauro İcardi ve Trabzonsporlu Paul Onuachu’yu da yakaladı.

Beşiktaş’ın Süper Lig’e o sezon yükselen takımlara attığı son 12 golün yarısında Portekizli Rafa Silva’nın doğrudan katkısı bulunuyor. Bu seride 3. golünü dün Kocaelispor’a atan 32 yaşındaki futbolcunun 3 de asisti bulunuyor.

