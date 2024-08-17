Gol iptali kararı doğru mu? Konyaspor - Galatasaray maçının tartışmalı pozisyonlarına hakem yorumları

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Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Galatasaray'ın Konyaspor'u 2-1 mağlup ettiği maçta Mauro Icardi'nin 76. dakikada attığı gol, VAR incelemesi sonucu iptal edildi.

Galatasaray, sosyal medyadan iptale ilişkin; "Icardi’nin golü anlayamadığımız bir nedenden dolayı VAR tarafından iptal ediliyor." şeklinde paylaşım yapmış, maçın ardından teknik direktör Okan Buruk ve yönetici İbrahim Hatipoğlu karara tepki göstermişti.

Okan Buruk: Bence VAR'ın çağırması yanlıştı. Yani çok net bir şey olmadığı için yani VAR hakemin müdahalesi yanlıştı ama orası da farklı bir yer. VAR hakemi olmak da farklı bir şey. Bir endişemiz yok. Bu sene bir değişim var. Bu değişimin içinde federasyon başkanımız da bununla ilgili zaten yapılan hatalarla ilgili cezaların verileceğini söylüyor. Türk hakemlerine güveniyoruz. Onlar da rahat olsun, doğru kararlar versin, en iyisini yapsınlar.

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İbrahim Hatipoğlu: Hiç akıl almayacak şekilde bu pozisyon iptal edildi. VAR'ın müdahalesinin gerekmediği bir pozisyon. Defalarca izledik. Fiziksel tamasın bile olmadığı, çok net bir şekilde oyuncumuzun temas ettiği bir topa nasıl oldu da VAR çağırmasıyla gol iptal edildi anlamış değiliz. Sezon başında federasyon başkanı, 'VAR hakemlerinin hata yapma lüksü yok.' demişti. Dolayısıyla federasyon başkanının VAR hakemiyle ilgili yaptırımlarını ve düşüncelerini merakla bekliyorum.

HAKEMLERDEN YORUMLAR

Hürriyet yazarı eski hakem Fırat Aydınus ve beIN SPORTS'ta yayınlanan Trio programında eski hakemler pozisyonu değerlendirdi.

Fırat Aydınus: Bir futbolcu, bir futbolcunun tam topla oynamasını engelleyecek şekilde ayağına koyarsa o futbolcu da gelip ona vurursa faulü o araya ayağını koyan oyuncu yapar. Burada Torreira, topla oynama niyeti ve isteğinde. Bu mücadelede ayağını uzatıyor, topa vuruyor. Herkesin yüzde 100 faul diyebileceği bir pozisyon mu VAR bunu çağırıyor? VAR hakemi Volkan Bayarslan, senin gibi profesyonel futbol oynamış bir hakem bu pozisyonda çağırır mı? Bence pozisyon devam ve gol. Kesin olan bir şey var; VAR buna çağıramaz.

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Bahattin Duran (Trio): VAR neden geldi? Çok açık ve bariz bir hatayı düzeltmek için. VAR'ın amacı, en doğru kararı vermek değil. Senelerdir söylüyoruz ama her zaman olmuyor. VAR müdahalesi yanlış. Elinizde net kanıt varsa çağırırsınız. Torreira ayağını uzattı ya, ayağının kenarıyla topa vuruyor. Topa vurmadan Aleksic'in ayağına vurdu net bir şekilde, o zaman kanıt olur. Bu öyle bir pozisyon değil. Hakemin devam ettirme kararı doğruydu. Bu tip pozisyonlara VAR kesinlikle karışmaz. Defalarca seyrettik. Çok ortada bir pozisyon. Hakem sahada faul verse kabul ederdim, hakemin ilk verdiği devam kararı daha doğru.

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Bülent Yıldırım (Trio): VAR karışamaz, tartışılacak hiçbir şey yok. Hakemin devam kararı doğruydu. Çelme yok, arkadan darbe yok. Ayağını koyup topa temas etmeye çalışıyor. İki oyuncu top için mücadele ediyor. Devam kararı doğruydu.

Deniz Çoban (Trio): Tartışmaya açık bir karar var, fauldür değildir, sana göre bana göredir. VAR'ın kanıt olarak göstereceği bir durum yok. VAR müdahalesi yanlış. Devam kararı daha doğruydu.

DİĞER TARTIŞMALI POZİSYONLAR

7. dakikadaki Adil Demirbağ - Mauro Icardi pozisyonu

Fırat Aydınus: Adil, Icardi'nin koşu alanını kapatıyor. Her ikisinin de karşılıklı sportmenlik dışı hareketi var. Hakem takdir hakkını kullandı, uyardı. Icardi'ye ve savunmaya sarı kart lazım demekten ziyade ikisine de ikaz yaparak uyarıyla geçti. Saygıyla karşılıyorum.

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Bülent Yıldırım: Adil, Icardi'ye ayağıyla temas ediyor. Icardi de küçük bir çelmeyle cevap veriyor. Hücum faul doğru, hakem sözlü iletişimle kontrol altına almaya çalıştı. Genel uyarı yapsa daha doğru olurdu.

Bahattin Duran: Top artık geçmiş, Icardi'nin yaptığı hareketin karşılığı sarı kart. Yaptığı hareket, sportmenliğe aykırı hareket. Faul düdüğünü çaldıktan sonra Icardi'yi sert şekilde uyarırsınız, herkese mesajı verirsiniz, o zaman kabul ederim. Dakika göstermeden bu pozisyonu gösterseniz sarı kart derdim.

Deniz Çoban: Şu pozisyonun farkında olduğunu Icardi'ye gösterdi, 'Yapma' gibi bir şey söyledi. Icardi'ye söylediğini diğer oyunculara göstermedi. Limitinin bu olduğunu diğer oyuncular öğrenemedi.

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2. dakikada Abdülkerim Bardakcı'nın Ndao'ya faulü

Fırat Aydınus: Abdülkerim'e sarı kart verse kimse bir şey diyemez. Topla alakası yok. Riskli bir hareket yapıyorsun, futbolcunun sağlığını riske sokacak hareket yapıyorsun.

Bahattin Duran: Yardımcı hakem taç verdi. Bence Abdülkerim'in Konyasporlu Ndao'nun sırtına dirseğini koydu. Arkadan yaptığı hareketin karşılığı faul. Tespit edemedi ve taçla başlattı yardımcı hakem.

Bülent Yıldırım: Tartışmasız faul. Nizami şarj bölgesi değil. Bir oyuncu hava topuna yükselirken itiyor.

Deniz Çoban: Ne olursa olsun, bu seviyede maç yöneten yardımcı hakemin hakeme yardımcı olması lazım. Ndao çıldırıyor. Ndao hakeme karşı saygısız bir beden dili kullanıyor. Hakemin, farkındayım demesi lazım.

26. dakikada Kaan Ayhan'ın Yusuf Erdoğan'a faulü

Bülent Yıldırım: Faulde bir şüphe yok. Sadece faul kararı doğru, fazlası gerekmez.

Bahattin Duran: Faul tartışmasız. Pedrinho topu alır almaz Yusuf'un önüne bıraksa sarı karttan da bahsedebilirdik. Çok net verkaçı durdurmuş olacaktı. Pedrinho, aldı topu geri döndü. Yalnızca faul doğru.

Deniz Çoban: Hakemin görememesi normal. İşbirliği, dördüncü hakem faulü tespit edip hakemi uyarıyor. Dördüncü hakemi tebrik etmek lazım.

28. dakikada Kaan Ayhan'ın Yusuf Erdoğan'a faulü

Bülent Yıldırım: Kaan, arkadan topa yaklaşmaya çalışırken rakibine faulü gerektiren nitelikte hamle yapmamasına rağmen Yusuf'un blokajı var. Küçük el temasına faul verildi. Kolay faul. Eleştirmem. Onu da ifade edeyim.

Bahattin Duran: Abdülkerim'in hareketiyle, bu hareketi karşılaştırdığım zaman bu hafif bir hamle. Yusuf, el temasını hissedince bıraktı. Çok eleştirmem ama basit bir faul.

Deniz Çoban: İki ayağının üstündeki oyuncu bu el temasıyla düşmez.

29. dakikada Barış Alper'in Yusuf Erdoğan'a faulü

Bahattin Duran: Hava topu mücadelesi gibi görünüyor ilk başta ama top Yusuf'un kontrolünde, ayağından sekip havaya yükselecek, Yusuf'un odak noktası top, Barış Alper'in ayağa müdahalesi sarı kart.

Bülent Yıldırım: Tespiti çok zor. Şu anlamda zor; Yusuf hava topuna odaklanmış, Barış Alper topa çıkıyormuş izlenimiyle topuğunu basmış. Bu kontrolsüz bir faul ve sarı kart.

34. dakikada Abdülkerim'in Pedrinho'ya faulü

Fırat Aydınus: Sen bu faulü veriyorsan bu umut vaat eden bir ataktır. Buradan sonra başladın işte. Elini veren kolunu kaptırır. Burada elini verdin sen. Net bir sarı kart.

Bahattin Duran: Abdülkerim'in gelişine bakalım. Faul tartışmasız. Zaten risk alarak geliyor. Topa temas etmeden rakibin ayağına temas. Kontrolsüz bir hareket ve sarı kart.

Bülent Yıldırım: Kayarak geliyor, kontrolsüz. Temastan bir an önce dizini büktü ve temas noktası küçük. Ancak bu gelişin kendisi kontrolsüz. Burada iyi niyetle ayağını bükmüş, tabanı rakibe oturtmamış. Pozisyon yüzde yüz faul. Sarı kart daha doğru olurdu.

Deniz Çoban: Kayarak geliyor, kontrolsüz faul. Sadece kontrolsüz hareketten değil, umut vaad eden ataktan da sarı kart çıkması lazım.

56. dakikada Jevtovic'in Barış Alper'e müdahalesi

Fırat Aydınus: Kontrolsüz hareketin yanına bu fotoğraf karesini koyun. Yakınında çalıyorsun, faulü yapan göstere göstere yapıyor, faule maruz kalan düşüyor. Her şey çok açık. Açın da iyi. Buna faul veriyorsan bu sarı kart.

Bülent Yıldırım: Net tartışmasız faul. Klasik kontrolsüz faul, sarı kart daha doğru olurdu.

Bahattin Duran: Aynı fikirdeyim. Kontrolsüz faul, sarı kart.

Deniz Çoban: Hareketin sertliğini gözden kaçırmış. Kontrolsüz faul bu. Sarı kart.

Galatasaray'ın ikinci golü ofsayt var mı?

Fırat Aydınus: Barış topa dokunduktan sonra Torreira topa dokunuyor. Dokunsa da zaten Barış topa dokunduğu anda Torreira ofsayt değil. İlk top çıkarken de Torreira'nın oyuna veya bir oyuncuya etkisi yok. O yüzden şeklen ofsayt ama cezalandırılması gereken ofsayt durumu değil.

Bahattin Duran: Ofsayt yok.

Bülent Yıldırım: Golde hiçbir şüphe yok.

Deniz Çoban: Ofsayt yok.

67. dakikada Lucas Torreira'nın faulünde kart gerekir mi?

Fırat Aydınus: Topsuz alanda atılıyor, eğer bu Konyasporlu futbolcu topu alıp sola dönse atağa kalkacaklar. Topsuz alanda faul, top daha gelmemiş, çok net sarı kart.

Bahattin Duran: Hakem devam kararı verdi, hakeme katılıyorum.

Bülent Yıldırım: Devam kararı doğru.

67. dakikada Adil Demirbağ'ın Icardi'ye hareketi faul mü?

Bülent Yıldırım: Top oyunda mı, oyunda. Adil'in müdahalesi adil değil. Çapraz koşuyu atıp rakibi itti. Abdülkerim'in faulünün daha ağırını yaptı. Topsuz alanda faul ve ilaveten sarı kart.

Bahattin Duran: Top yok. Oyuncu neden yapıyor bunu? Nizami şarj mı, değil.

Deniz Çoban: Net bir faul, net bir sarı kart. Hakem bunu atlamamalı.

70. dakikada Kerem Demirbay'ın faulünde sarı kart doğru mu, fazlası gerekir mi?

Bülent Yıldırım: Kerem zamanlama hatasının farkında. Güç transferi yapsa, bacağını kırmasa kırmızı kart olur. Kendini kısıyor. Net sarı kart.

Bahattin Duran: Sarı kart. Yaralayıcı değil, güç transferi yok, gergin bacakla değil, kramponun yanıyla basıyor. Sarı kart.

Deniz Çoban: Kramponun vidasıyla basmıyor, tabanı gelmiyor, yanı geliyor, yani ayağının içiyle basıyor. Sarı kart.