Gol düellosunda kazanan Fatih Karagümrük

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Atatürk Olimpiyat Stadı’nda oynanan maçta ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 4 ve 11’de Wesley Moraes ile 82’de Lamkel Ze kaydetti. Konuk takımın golleri ise 64’te Riccardo Saponara ve 84’te Renaldo Cephas’tan geldi.

MAÇTAN DAKİKALAR

4. dakikada Çağtay topla beraber ceza sahasına kadar ilerleyip pasını Wesley Moraes’e aktardı. Moraes’in penaltı noktasının gerisinden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0

11. dakikada sol taraftan Çağtay’ın yaptığı ortada topla buluşan Wesley Moraes, ceza sahası içi sağ çaprazından uzak direğe vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 2-0

64. dakikada Kitsiou’nun sağ taraftan yaptığı ortada savunmanın uzaklaştıramadığı top Saponara’nın önüne düştü. Bu oyuncunun ceza sahası içi sol çaprazdan uzak direğe vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-1

82. dakikada Dovedan’ın sol taraftan yaptığı ortada ceza sahası içi sağ çaprazında Lamkel Ze topla buluştu. Topu rakibinden kurtaran Lamkel Ze’nin penaltı noktasından şutunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 3-1

84. dakikada savunmadan uzun gönderilen topu Dadashov kafayla indirdi. Ceza sahası içi sol tarafında topla buluşan Cephas, yerden şutuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 3-2