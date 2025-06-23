Gol attığı maç sonrası İspanyol medyası Arda Güler'i konuşuyor: 'Dünyayı fethetmesine izin verilmedi! Xabi Alonso'nun lideri'

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FIFA Kulüpler Dünya Kupası H Grubu ikinci maçında İspanyol ekibi Real Madrid ile Meksika takımı Pachuca karşılaştı. Bank of America Stadyumu'nda TSİ 22.00'de başlayan maçta Brezilyalı hakem Ramon Abatti düdük çaldı. Ramon Abatti'nin yardımcılıklarını Danilo Ricardo ve Rafael Alves yaptı.

ARDA GÜLER ATTI, REAL MADRİD KAZANDI

Real Madrid maçın henüz 7'nci dakikasında 10 kişi kalmasına rağmen rakibini 3-1 mağlup ederek puanını 4'e çıkardı. Pachuca ise henüz puanla tanışamadı.

Bu mücadelede Real Madrid'e galibiyeti getiren golleri 35'inci dakikada Jude Bellingham, 43'üncü dakikada Arda Güler ve 70'inci dakikada Federico Valverde kaydetti. Pachuca'nın tek golü 80'inci dakikada Elias Montiel'den geldi.

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60 DAKİKADA SAHADA KALDI

Öte yandan mücadeleye ilk 11'de başlayan ve bir tane de gol atan milli futbolcu Arda Güler, 60 dakika sahada kaldı.

XABİ ALONSO: 'ARDA, ÖZEL BİR OYUNCU'

Real Madrid Teknik Direktörü Xabi Alonso, Pachuca maçı öncesi Arda Güler sorusu üzerine, “Arda Güler’le konuştum, topa daha yakın oynamasını istiyorum. Özel bir oyuncu ve takıma her zaman yardımcı oluyor. Etkili olmayı biliyor” diye konuşmuştu.

ARDA: 'KENDİMİ DAHA ÖNEMLİ HİSSEDİYORUM'

Maçtan sonra konuşan Arda Güler ise 'Xabi Alonso geldiğinden beri kendimi daha önemli hissediyorum çünkü benimle sürekli konuşuyor. Beni bir orta saha oyuncusu olarak görüyor ve bu benim için daha iyi” yorumunu yaptı. Genç oyuncu takımdan ayrılmayı düşünüp düşünmediğinin sorulması üzerine ise “Şu an için ayrılmayı düşünmüyorum ama tabii ki oynamazsam her şeyi düşüneceğim. Şimdilik tamamen Real Madrid’e odaklandım” ifadelerini kullandı.

İSPANYOL MEDYASINDAN ARDA’DA ÖVGÜ

Real Madrid’in Pachuha’yı 3-1 yendiği maçtaki golü ve gösterdiği performansla beğeni toplayan Arda Güler, İspanyol medyasında da manşetlerde yer aldı.

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‘ALONSO, ARDA’YA LİDERLİĞİ VERDİ’

Marca, Xabi Alonso’nun Arda Güler’e liderlik görevi vermesine değinirken şu ifadeleri kullandı; ‘Real Madrid, Pachuca karşısında 10 kişiyle oynarken Al Hilal karşısında 11 kişiyle oynadığından daha iyi bir performans sergiledi. Genç bir takım olmasına rağmen, Real Madrid, önemli kararlar alan Xabi Alonso'nun yönetiminde istikrarlı adımlar atıyor. Bu kararların biri de Arda Güler'e liderlik görevini vermek.

'DÜNYAYI FETMESİNE ANCELOTTİ İZİN VERMEMİŞTİ’

‘Türk oyuncu, iki yıl önce Real Madrid'e geldiğinden beri dünyayı fethetmek istiyordu, ancak Ancelotti ona izin vermedi. Xabi ile işler farklı görünüyor ve o, Arda'nın Real Madrid için değer olup olmadığını göstermesine izin vermeye hazır. Ve öyle görünüyor ki, değer. İlk maçta Madrid'i alt üst ettikten sonra, ikinci maçta takımın hücum oyununu yönetti ve performansını harika bir golle taçlandırdı.’

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MUNDO DEPORTİVO: TEMEL OYUNCU

Mundo Deportivo ise maç sonu değerlendirmesinde Arda Güler’in ‘Temel oyuncu’ ifadesini kullanırken, ‘Xabi Alonso, Al-Hilal maçındaki performansını ödüllendirerek Arda Güler'i ilk on birde oynattı ve Türk oyuncu onu hayal kırıklığına uğratmadı. Attığı golle skoru 2-0 yaptı.’ Değerlendirmesini yaptı.