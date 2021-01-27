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GeriFutbol Göktuğ Bakırbaş, BB Erzurumspor'da! Göztepe'ye sonraki satıştan pay...
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Futbol
AA
Haber Giriş: 27.01.2021 - 16:47 | Son Güncelleme:

Göktuğ Bakırbaş, BB Erzurumspor'da! Göztepe'ye sonraki satıştan pay...

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Göktuğ Bakırbaş, BB Erzurumspor'da! Göztepe'ye sonraki satıştan pay...
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Süper Lig ekiplerinden Göztepe'nin kalecilerinden Göktuğ Bakırbaş'ın Büyükşehir Belediye Erzurumspor'la anlaştığı bildirildi.

Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, Göktuğ Bakırbaş'ın sonraki transferinden pay karşılığında Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a transfer olduğu belirtildi.

Altyapıdan yetişen ve sarı-kırmızılı ekibin tüm yaş gruplarında mücadele eden Göktuğ'a, futbol kariyerinde başarı dileklerinde bulunuldu.

2012-2013 sezonunda profesyonel sözleşme imzalanan 24 yaşındaki Göktuğ Bakırbaş, bu sezon başında Ümraniyespor'a kiralanmıştı.

 

Göktuğ Bakırbaş, BB Erzurumsporda Göztepeye sonraki satıştan pay...

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