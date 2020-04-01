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GeriFutbol Göksel Gümüşdağ'dan taraftarlara teşekkür mesajı
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Futbol
Haber Giriş: 01.04.2020 - 22:47,Son Güncelleme:/

Göksel Gümüşdağ'dan taraftarlara teşekkür mesajı

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Göksel Gümüşdağ'dan taraftarlara teşekkür mesajı
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Yeni tip corona virüs (Kovid-19) şüphesiyle bir süre hastanede kalan İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ taraftarlara teşekkür etti.

Turuncu-lacivertli kulübün Twitter hesabından yayımlanan teşekkür mesajında Gümüşdağ, "Bu zorlu süreçte yanımda olan başta 1453 Başakşehirliler grubu olmak üzere tüm taraftarlarımıza teşekkür ediyorum. En kısa zamanda yeniden buluşup aynı hedef doğrultusunda birlikte yürümek dileğiyle." ifadelerini kullandı.

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