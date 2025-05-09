Göksel Gümüşdağ'dan sert hakem tepkisi: 'Tek sorumlu TFF!'

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Trendyol Süper Lig'de 35. haftasının açılış maçında Fenerbahçe'ye 4-1 mağlup olan Başakşehir'de başkan Göksel Gümüşdağ, mağlubiyetin ardından dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

İşte Başkan Göksel Gümüşdağ'ın açıklamaları;

"MHK VE TÜRK HAKEMLİĞİNE NE OLDUĞUNU GÖRÜYORUZ"

"Çok kötü bir hakem performansı. MHK'nin ve Türk hakemliğin ne halde olduğunu hepimiz görüyoruz."

"TÜRK HAKEMLİĞİ ÇOK KÖTÜR BİR SÜREÇ YAŞIYOR"

"Aralık ayında gereğinin yapılmasını, MHK ile ilgili kararı TFF'nin alması gerektiğini söylemiştim. O günden bu güne Türk hakemliğinin yaşadıklarını izliyoruz. Sadece yerelde değil uluslararası alanda da Türk hakemlerine maç vermez hale geldiler. Eskisine oranla çok çok daha azaldı. Türk hakemliği çok kötü bir süreç yaşıyor."

"REZİL, FİYASKO, FACİA..."

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"Pozisyon pozisyon tartışmak doğru değil. Skora göre konuşmuyorum, Türk hakemliği için içler açısı bir durum. Hakemin rezil, fiyasko, facia kararları diyeyim."

"SORUMLU TFF'DİR"

"MHK ile ilgili bu kadar Türkiye'de yaşanan olaylara rağmen TFF'nin, MHK ile ilgili pozisyon almaması da; MHK'nin bu halde olmasının da sorumlusu TFF'dir. Türk hakemliği büyük yara almıştır."

"MHK'NIN KALMA İHTİMALİ SIFIR"

"Bu MHK başkanının burada kalabilme ihtimali az. Sezon boyu bu kadar facia kararlarla yönetilen süreç olunca da bu MHK'nin kalma ihtimalini sıfır görüyorum."

"FENERBAHÇE DE MUTLU DEĞİLDİR"

"MHK'nin verdiği zarar gittikten sonra da kolay kolay toparlanmaz hale gelecek. Avrupa hedefi olan takımız. En az net iki kırmızı kart verilmedi. Skora etki edecek kararlar. Başakşehir bir yana Fenerbahçe'nin de mutlu olmadığını düşünüyorum. Maçın önüne geçti. Dolayısıyla bu MHK'nin gideceği kesin ama bundan sonra verdiği zarar ne kadar zamanda toparlanır, çok iyi görmüyorum."

"YENİDEN YAPILANIYOR DENDİĞİNDE İNANMADIM"

"Türk hakemliği yeniden yapılanacak dediklerinde inanmadım. Bir sezon bitiyor, Türk hakemliğinin yeniden yapılanmış halini görüyoruz. Bu MHK sezon başından beri ısrarla arkasında duran TFF de olanlardan sorumludur. Diğer kulüplerin değil sadece futbol paydaşlarının çoğu memnuniyetsizlik yaşıyor."

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