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Futbol
Haber Giriş: 24.03.2020 - 18:26,Son Güncelleme:/

Göksel Gümüşdağ'a corona virüs önlemi

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Göksel Gümüşdağ'a corona virüs önlemi
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Corona virüs testi yaptıran Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, tedbir amaçlı olarak hastanede kalacak.

Kulüpten yapılan açıklamada "Başkanımız Göksel Gümüşdağ’ın ilk test sonucunun negatif çıkmasına rağmen yarın akşam kesinleşecek olan 2. test sonuçları çıkana kadar hastanede koruma amaçlı izolasyon altında kalacağını ve sağlık durumunun iyi olduğunu kamuoyuna duyururuz." ifadelerine yer verildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Göksel Gümüşdağ'ı telefonla arayarak sağlık durumunu öğrendi ve geçmiş olsun dileklerini iletti.

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