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Futbol
Haber Giriş: 11.02.2020 - 18:40,Son Güncelleme:/

Göksel Gümüşdağ: ''Vedat Muriqi aldattı...'' | Son dakika Fenerbahçe haberleri

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Göksel Gümüşdağ: ''Vedat Muriqi aldattı...'' | Son dakika Fenerbahçe haberleri

Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, Fenerbahçe'nin golcü oyuncusu Vedat Muriqi hakkında konuştu.

Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, TRT Spor'a özel açıklamalarda bulundu.

Gümüşdağ, hakem kararları ve Fenerbahçe maçında tartışma yaratan Vedat Muriqi konusuna değindi. İşte Göksel Gümüşdağ'ın öne çıkan açıklamaları;

MHK Başkanları değişiyor ama sorunlar çözülmüyor. Başkanlar içerisinde en kıdemlisi benim. Ben aksiyon alma tarafındayım. Ben MHK Başkanı Zekeriya Alp ve ekibine güveniyorum.

Hiçbir kulüp, kimsenin ceza almasını istemez.Kimse hatadan prim yapmak istemez. Limit aşımına uğramamak için 7 oyuncu yolladık 18 takımdan transfer yapmayan tek takım biziz.

Muriqi, kırmızı kart cezsaını kupada çekip bize karşı oynadı. Aldatan Vedat Muriqi, aldatmayan Demba Ba'ydı. Vedat olsa da olmasa da Fenerbahçe yenebilirdi, bunu söyledim. Talimatlarla ilgili değişiklik istemiştim, kupalar, kart temizleme alanı oldu. Bunun hemen değişmesi gerekir.

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