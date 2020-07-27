MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriGöksel Gümüşdağ: Sayın Cumhurbaşkanımıza kabulünden dolayı teşekkür ediyorum
GeriFutbol Göksel Gümüşdağ: Sayın Cumhurbaşkanımıza kabulünden dolayı teşekkür ediyorum
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Futbol
AA
Haber Giriş: 27.07.2020 - 21:55,Son Güncelleme:

Göksel Gümüşdağ: Sayın Cumhurbaşkanımıza kabulünden dolayı teşekkür ediyorum

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Göksel Gümüşdağ: Sayın Cumhurbaşkanımıza kabulünden dolayı teşekkür ediyorum
Abone Olgoogle-news

İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ, "Sayın Cumhurbaşkanımıza kabulünden dolayı teşekkür ediyorum." dedi.

Süper Lig'de 2019-2020 sezonunu şampiyon tamamlamaları nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ziyarete giden Göksel Gümüşdağ, Medipol Başakşehir teknik heyeti ve futbolcuları, İstanbul'a döndü.

İstanbul Havalimanı'nda basın mensuplarına açıklamada bulunan Göksel Gümüşdağ, kupa töreninin ardından geç saatlere kadar kutlamalara devam ettiklerini belirtti.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendilerini oldukça sıcak bir şekilde karşıladığını dile getiren Gümüşdağ, şunları kaydetti:

"Kurucu başkanımız ve Cumhurbaşkanımızın Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a takım ve teknik heyetimizle ziyarete gittik. Çok sıcak bir karşılama oldu. Cumhurbaşkanımız, kupanın önemli bir mücadeleden sonra geldiğini, tebrik ettiğini söyledi ama tabi esas Türkiye'nin uluslararası alanda temsil edilmesinin çok daha anlamlı olduğunu söyledi. 'İnşallah Kopenhag maçında sizden iyi bir netice bekliyorum, Türkiye'yi temsil eden takım olarak sizlerin başarısıyla tüm Türk halkı mutluluk duyacaktır' ifadelerini kullandı. Bizim için güzel bir an oldu. Yönetim kurulum, teknik heyetim ve oyuncularım adına Sayın Cumhurbaşkanımıza bir kez daha kabulünden dolayı teşekkür ediyor, saygılar sunuyorum."

Göksel Gümüşdağ: Sayın Cumhurbaşkanımıza kabulünden dolayı teşekkür ediyorum

Misli.com’dan herkese 5 TL hediye, hemen katıl!

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle