Göksel Gümüşdağ oyuncusunu eleştirdi: Gereken cezayı vereceğim

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Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Fenerbahçe'ye 3-1 yenilen Başakşehir'de Başkan Göksel Gümüşdağ, açıklamalar yaptı.

Ousseynou Ba'nın Dzeko ile yaşadığı gerginlik hakkında konuşan Gümüşdağ, "Ba'nın Dzeko'ya yaptığı hareketi hiçbir şekilde tasvip etmiyorum. Bu hareket direkt kırmızı kart. Başakşehirli bir oyuncunun böyle bir tavır içerisinde olmasını doğru bulmuyorum. Gereken cezayı vereceğim. 3 gün arayla 3. maçımızı oynuyoruz. Hedefimiz Brugge maçı. Fenerbahçe'yi tebrik ediyorum." dedi.