Göksel Gümüşdağ, MHK'yi topa tuttu: Fiyasko bir organizasyon

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Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, takımının ligin ilk yarı performansı, TFF ve MHK’nın mevcut hakem gündemiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Sezonun ilk yarısını tamamladıklarını söyleyerek sözlerine başlayan Gümüşdağ, "Baktığınızda bu sezon kötü bir performans göstermedik. Sadece Avrupa'da ilerleyemediğimiz için üzüldük. Sakatlıklarımız ve bazı performanslarda eksiklerimiz vardı. 3 gün arayla sürekli maç oynadık. Buna rağmen takım büyük gayret gösterdi. Sezon sonunda Avrupa'ya gidecek konuma geleceğiz. İkinci yarı için önemli transferler yaptık. Yusuf Sarı ve Christopher Operi'yi kadromuza kattık. 1-2 takviye daha yapacağız" ifadelerini kullandı.

“TFF’nin nitelikli VAR hakemlerini getirmekte zorlanacaklarını düşünüyorum”

Ligin ikinci devresinde yabancı VAR hakeminin görev yapacağıyla ilgili düşüncelerini paylaşan Gümüşdağ, “Şu anda yabancı VAR konusu var. Bir önceki federasyonda da bu konuyu kabul etmiştik ama endişelerimizi de dile getirmiştik. Bugünkü federasyon, yabancı VAR konusuna sıcak baktıklarını belirtti. Biz de bu konuya 'evet' dedik ama endişelerimizi anlattık. Nitelikli hakemleri getirmekte zorlanacaklarını düşünüyorum. Avrupa'nın en iyi 5 ligindeki nitelikli hakemleri istediğimizi belirtmiştik. Yoksa yabancı VAR bize zarar verir. VAR'daki hakemlerin tamamının başarısız olduğunu söylüyoruz. Bir kısmının da şaibeli olduğunu söylüyoruz. Bu konular televizyon kanallarında konuşuluyor. VAR'ı bu kadar kötü yönetenler varsa, bunla ilgili müdahale yapılıyor ama Merkez Hakem Kurulu'nun (MHK) Başkanı olduğu gibi duruyor. Geçmişte bir '8 Mart faciası' var. Onu da temizleyemeden ikinci bir '8 Mart faciası' yaptı. Yabancı VAR konusuna, o da inanmıyordu. Şimdi ona tutunuyor. Biz, yabancı VAR hakemini MHK Başkanı'nı orada tutmak için getirmeyelim. Endişem budur" diye konuştu.

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“Türk futbolu, VAR konusunda Avrupa'daki ülkelere öncülük etti”

Yeni hakem sistemiyle ilgili düşüncelerini dile getiren Gümüşdağ, "2016 yılında Kulüpler Birliği'nin başkanı oldum. Yaklaşık üç buçuk senede yeniliklerin takipçisi olduk. Kulüpler Birliği'nde başkan olduğum dönemde 'Teknoloji hakemliği' dediğimde herkes şaşırıyordu. Buna dönemin federasyon başkanı Yıldırım Demirören de dahil. O gün benim başkanvekilim Mustafa Eröğüt, genel sekreter Kadir Gardaş, o günkü MHK Başkanı Yusuf Namoğlu, 'UEFA ve FIFA'nın 'Teknoloji hakemliği' ile ilgili organizasyonlarına katıldılar. 'Futbolun ruhunu bozar' ve 'Oyunu tamamen soğutur' dediler. Zaten bir kırmızı kartta oyun beş dakika duruyor. Varsın 30-0 saniye dursun ama adalet sağlansın. Artık dünyada VAR'sız bir maç kalmadı. Türk futbolu, VAR konusunda o zamanlarda, Avrupa'daki ülkelere öncülük etti" şeklinde konuştu.

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“Hakemler bu kadar kötü performans gösterirken işin böyle gitmesi kaos sebebidir”

Ziraat Türkiye Kupası'nda Galatasaray ile oynadıkları maçta kötü bir hakem yönetimi olduğundan bahseden Gümüşdağ, "Crespo'nun penaltı pozisyonu görülmedi. Bir başka oyuncunun pozisyonu için TFF sitesinden açıklama yapan, bu pozisyonla ilgili soruşturma başlatacağını söyleyen, televizyon kanallarına bağlanan MHK Başkanı, bizim pozisyonumuza sessiz kaldı. MHK, güvenirliliğini kaybetti. TFF, ilk seçildiğinde bütün kurullara 'Hayırlı olsun' demiştim. MHK'ye de güvenimin olmadığını belirtmiştim. Atilla Karaoğlan'ın da performansı çok kötüydü. Orta hakemleri ne yapacağız? Onların da tamamı yabancı mı olacak? Mümkün değil. Bu hakemlik sisteminin sadece yabancıya dönülmesiyle çözüleceğine inanmıyorum. Bir önceki federasyon, bir 'Bundesliga' modeli üzerine çalışmışlardı. Yüzde 51'i TFF, yüzde 49'u Kulüpler Birliği'nin olduğu bir şirket olmalı. Üç tane federasyondan, iki tane de Kulüpler Birliği'nden tarafsız isim olmalı. Bunun destekçisiyiz. Hataları azaltacak her şeye varız ama bu MHK ile olacak gibi değil. Hakem sisteminin bir parçası olmaya karar verdik. Avrupa'daki liglerde MHK'yi federasyonlar yönetir. Türk futbolunda kalıcı bir hakem formülü oluşturmak için doğru organizasyonları kabul ederiz. Bir çalışma kurulu oluşsun. Sezon bitimine kadar bu çalışma tamamlansın. MHK'nin çok çalışması lazım. Orta hakemler, bu kadar kötü performans gösterirken, bu işin böyle gitmesi kaos sebebidir" değerlendirmesinde bulundu.

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“Süper Lig A.Ş. kurularak, yayın haklarının oraya devredilmesi gerekiyor”

Kulüpler Birliği tarafından Süper Lig A.Ş. olarak bir şirketin kurulması ve yayın haklarının bu şirkete devir edilmesinin gerektiğini aktaran Başkan Gümüşdağ, “Geçmişte de Kulüpler Birliği Başkanlığı dönemimde bir ayrı şirkete daha ihtiyacımız var. Onun da gerek genel kurul, gerek kanun değişikliğine ihtiyacı var. Esas bizim sahip olmamız gereken konu Süper A.Ş.’dir. Süper Lig A.Ş. yayın haklarıdır. Yayın hakları kimindir? Kulüplerin. Süper Lig A.Ş. kurulur. Yüzde yüze Kulüpler Birliği Vakfı’nın olur. Kendi haklarını, kendi yayınlarını kendileri pazarlarlar. Bundan dolayı da Futbol Federasyonu'na bir pay vermezler. Kulüplerin zaten finansal olarak durumu ortadadır. Geçmişteki Kulüpler Birliği Başkanlığı görevimde 18 kulübün imzasıyla Cumhurbaşkanı’na bir mutabakat metnini iletmiştim. Şimdi onun devamını getirmemiz lazım. Onun devamı da Süper Lig A.Ş.’nin kurulması şu an bizim elimizdedir. Yayın hakları federasyonunun elindedir. Bununla ilgili bir kanun değişikliğine ihtiyaç var. Bu da kulüplerin en tabii hakkıdır. Haklarını kendilerinin pazarlaması gereklidir. Onun için de hakemlik sistemiyle ilgili ayrı bir şirket, yüzde 51’i TFF, yüzde 49’u Kulüpler Birliği. Bir ayrı şirkette Süper Lig A.Ş.’dir. O da yanın haklarıyla ilgili bütün organizasyonun gelir kaynağını oluşturup buradan da kulüplere paylaşımıdır. Yeniliklerin her zaman destekçisi olacağız. Ben bir futbol adamı olarak hep öyle baktım. Bir yandan da Türk futbolunun birlik ve beraberliğe ihtiyacı var. Baktığınızda günü kurtaracak aksiyonlar değil, futbolu uzun vadeli sonuçlar alabileceğimiz bir sürece taşımak için hep beraber doğru kararlar almamız lazım. Biz kararların doğru ve kalıcı olmasını istiyoruz. Dolasıyla doğru işler yapıldığında destekçisi olmaya devam edeceğiz. Yanlış işler yapıldığında Başakşehir Kulübü olarak görüşmelerimizi söyleyeceğiz” dedi.

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“TFF ve MHK farklı karar vererek güven ortamını sağlayamaz”

Türkiye Kupası maçında Başakşehirli futbolcu Crespo’nun pozisyonuyla ilgili TFF ve MHK’den bir açıklama beklediklerini dile getiren Gümüşdağ, “Futbolun çok sorunları var. Bu sorunları böyle bir organizasyonda güvenilirliğini kaybetmiş bir yapıyla çözmek çok mümkün değil. MHK Başkanı malum bir pozisyonda bir sporcuyla ilgili 'Hakkında soruşturma başlatacağız' dedi. O zaman Crespo’nun pozisyonuyla ilgili de soruşturma başlatmanız gerekiyor. Adalet burada gidiyor. Dolasıyla 3-4 tane televizyona canlı bir şekilde bağlandı. Gösterilmeyen karttan dolayı inanılmaz üzüldü. Crespo’nun pozisyonuyla ilgili ne TFF’den ne MHK’den bir açıklama yok. Siz eğer farklı farklı kararlar verirseniz. Farklı farklı kulüpler için farklı farklı kararlar oluşursa işte orada adaleti sağlayamazsın. Güven ortamı sağlayamazsınız. Köklü sorunları çözmekle ilgili sorun yaşarsınız” ifadelerini yer verdi.

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“Türk futbolu için acil önemli kararlar almak gerekiyor”

Türk futbolunda hakemlerin performansının bu şekilde olmasının nedeninin sorulması üzerine ise Gümüşdağ, “Geçmişte bazı hakemlerle ilgili kulüplerin farklı farklı düşünceleri var. Onlarla ilgili bir karar verdiler, o karar tahkim kurulundan döndü. Ondan sonra MHK istifa etmek zorunda kaldı. O günkü yönetimde istifa etmek zorunda kaldı. Çünkü MHK ve yönetimde kendi talimatlarından bir haberdi. Karar döndü. Onlar istifa etmesine rağmen oradaki bütün hakemler gururlarına yediremedi ve hepsi hakemliği bıraktı. Şimdi hakemliği bıraktılar ve Türk futbolu temizlendi mi? Ama Türk futbolunda sorunlar bitmiyor. Genç hakem dediler. Genç hakemlere de hak vermiyor değilim. Onlara da o kadar yükleniliyor ki, bir şekilde dinlendirme mümkün değil. Ceza ve ödül kalktı. Adam kötü maçta yönetse gene maç alıyor. Ali Şansalan’ın maç alma ihtimali var mı? Yok. Ama muhtemelen gene maç verecekler. Çünkü elde havuzda hakemde kalmadı. Dolasıyla fiyasko bir organizasyon var. MHK için söylüyorum. Federasyonun iyi niyetli bir gayreti olabilir. Ama içerideki organizasyon bence bir fiyaskodur. Türk futbolu için acil önemli kararlar almak gerekiyor” şeklinde konuştu.

Transfer limitlerindeki sapma payının kaldırıp, sonrasında bu kararın iptal edilmesiyle ilgili ise Gümüşdağ, “Doğru bulmuyorum. Bir kararı açıklamışlar ve bu kararı çalışarak vermişler herhalde. Bir gün sonra değiştirilmesi çok doğru değil” diyerek sözlerini tamamladı.