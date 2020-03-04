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GeriFutbol Göksel Gümüşdağ: Kopenhag maçının gelirlerini Mehmetçiğimize bağışlayacağız!
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Futbol
Haber Giriş: 04.03.2020 - 12:49,Son Güncelleme:/

Göksel Gümüşdağ: Kopenhag maçının gelirlerini Mehmetçiğimize bağışlayacağız!

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Göksel Gümüşdağ: Kopenhag maçının gelirlerini Mehmetçiğimize bağışlayacağız!
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Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, Kopenhag maçında elde edilecek gelirin Mehmetçiğimize bağışlınacağını açıkladı.

Göksel Gümüşdağ'ın açıklamaları şu şekilde:

"Sözlerime Allah askerlerimize güç versin temennisi ile başlıyorum. Yaşananlardan dolayı sosyal hayata adapte olmakta zorlanıyoruz. Yine de işlerimizi en iyi şekilde yapmaya çalışıyoruz. FC Copenhagen maçına tüm taraftarlara açık davet gönderiyoruz. Mesele Türkiye olduğunda tek bir güç oldugumuzu göstereceğiz. 17 bin Türk bayrağı ile milli maç havası oluşturmaya çalışacağız. Maç gelirlerini Mehmetçiğimize bağışlıyoruz."

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