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Gökhan İnler, İtalya'da imzayı attı! Beşiktaş'tan ayrıldı, yeni görevi...

Güncelleme Tarihi:

#Beşiktaş#Gökhan İnler#Udinese
Gökhan İnler, İtalyada imzayı attı Beşiktaştan ayrıldı, yeni görevi...
Oluşturulma Tarihi: Haziran 13, 2024 10:40

Geçtiğimiz sezon Beşiktaş'ın kadrosunda yer alan Gökhan İnler, Udinese'nin sportif direktörü oldu.

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Beşiktaş'ta geçtiğimiz sezonun kadrosunda olan ancak forma şansı bulamayan Gökhan İnler'in yeni adresi açıklandı.

Serie A ekiplerinden Udinese, Gökhan İnler'in sportif direktörlük görevine getirdiğini duyurdu.

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Kariyerine İsviçre liginde başladıktan sonra 2007 yılında Udinese'ye transfer olan ve ardından 2011 yılında İtalya ekibinden ayrılan tecrübeli oyuncu, Udinese'ye sportif direktör olarak geri dönmüş oldu.

Napoli ve Leicester City gibi takımlarda forma giyen Gökhan, Süper Lig'de Beşiktaş, Başakşehir ve Adana Demirspor'da oynadı.

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#Beşiktaş#Gökhan İnler#Udinese

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