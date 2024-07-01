Gökhan İnler futbolculuk kariyerini noktaladı

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Son olarak Beşiktaş forması giyen Gökhan İnler, profesyonel futbolculuk kariyerini noktaladığını açıkladı. Kariyerinde Udinese, Napoli, Leicester City, Beşiktaş, Başakşehir ve Adana Demirspor gibi takımların formasını giyen Gökhan İnler, futbola veda ettiğini duyurdu.

Gökhan İnler, kişisel sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Bugün, futbolculuk maceramın sonuna geldim. Çocukluğumdan beri hayalini kurduğum uzun bir yolculuk oldu. Bugüne kadar sahada kalmayı başardığım için gurur duyuyorum. Oynadığım kulüplerdeki tüm insanlara, takım arkadaşlarıma, antrenörlere ve personele teşekkür ederim. Her zaman beni destekleyen ve bu yolculuğu paylaştığım taraftarlara minnettarım. Şimdi saha dışında başka bir yolculuk başlıyor ama her zamanki gibi aynı tutkuyu koyacağım. Kalpten teşekkürler. Herkese kucak dolusu selam ve sevgiler!” ifadelerini kullandı.

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GÖKHAN İNLER KARİYERİNDE 9 KUPA KAZANDI

40 yaşında futbolculuk yaşamına nokta koyan Gökhan İnler, kulüp takımları ve İsviçre Milli Takımı’nda toplam 713 profesyonel maçta forma giydi. Bu karşılaşmalarda 41 gol atan Gökhan İnler, 48 asistlik performans sergiledi. Öte yandan Gökhan İnler, 1 İngiltere Premier Lig, 2 İtalya Kupası, 1 İtalya Süper Kupası, 2 Türkiye Süper Lig, 1 TFF 1. Lig ve 2 İsviçre Süper Lig şampiyonluğu yaşadı.

UDİNESE’DE SPORTİF DİREKTÖRLÜK YAPACAK

Futbolculuk kariyerini noktalama kararı alan Gökhan İnler, kariyerine sportif direktör olarak devam edecek. 40 yaşındaki İnler, İtalya Serie A ekibi Udinese’nin yeni sportif direktörü olacak.