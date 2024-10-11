Milliler farklı kazandı! Gökhan Gönül'ün öğrencilerinden rahat galibiyet

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Türkiye U21 Milli Takımı, 2025 UEFA Avrupa U21 Şampiyonası grup eleme 9. maçında Letonya U21 ile karşıya geldi.

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan mücadelenin 35. dakikasında ay-yıldızlılar, Erencan Yardımcı'nın kaydettiği golle 1-0 öne geçti. İlk yarı 1-0 Türkiye'nin üstünlüğüyle tamamlandı. İkinci yarıda da rakibine karşı etkili oyununu sürdüren milliler, 56. dakikada Bartuğ Elmaz'ın attığı golle farkı 2'ye, 65. dakikada da Poyraz Efe Yıldırım'ın bulduğu golle skoru 3-0'a taşıdı. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Ümit Milli Takım, maçı 3-0 kazandı.

Bu sonucun ardından Türkiye U21, A Grubu'nda 4 galibiyet, 4 mağlubiyet ve 1 beraberlikle 13 puana ulaştı. Ay-yıldızlılar, daha önce 2025 UEFA Avrupa U21 Şampiyonası'na katılma şansını yitirmişti.

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Öte yandan 26 Eylül'de Ümit Milli Takım'da teknik direktörlük görevine getirilen Gökhan Gönül, ilk resmi maçında galibiyet elde etti.

Ümit Millî Takımımızın Letonya maçı aday kadrosunda şu oyuncular bulunuyor:

Kaleciler: Emre Bilgin (Fatih Karagümrük A.Ş.), Deniz Dilmen (RAMS Başakşehir FK), Jankat Yılmaz (Adanaspor A.Ş.)

Defans: Serdar Saatçı (Trabzonspor A.Ş.), Ravil Tagir (Al-Jazira Club), Emin Bayram (KVC Westerlo), Ayberk Karapo (Çaykur Rizespor A.Ş.), Taha Altıkardeş (Göztepe A.Ş.), Ahmetcan Kaplan (AFC Ajax), Metehan Baltacı (Galatasaray A.Ş.), Uğur Kaan Yıldız (Ankara Keçiörengücü), Yasin Özcan (Kasımpaşa A.Ş.)

Orta Saha: Yunus Emre Konak (Brentford FC), Bartuğ Elmaz (Fenerbahçe A.Ş.), Demir Ege Tıknaz (Rio Ave FC), Livan Burcu (1. FC Magdeburg), Ömer Faruk Beyaz (RAMS Başakşehir FK)), Burak İnce (WKS Slask Wroclaw), Emircan Gürlük (FC Orenburg), Doğuhan Aral Şimşir (FC Midtylland)

Forvet: Erencan Yardımcı (SK Sturm Graz), Ali Akman (FCV Dender EH), Engin Poyraz Efe Yıldırım (Trabzonspor A.Ş.)

Teknik Direktör: Gökhan Gönül