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Gökhan Gönül'ün öğrencileri, 5 golle mağlup oldu

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#Milli Takım#Ümit Milli Futbol Takımı#Gökhan Gönül
Gökhan Gönülün öğrencileri, 5 golle mağlup oldu
Oluşturulma Tarihi: Ekim 15, 2024 22:37

2025 Avrupa 21 Yaş Altı Şampiyonası Elemeleri A Grubu 10. ve son maçında Ümit Milli Futbol Takımı, deplasmanda karşılaştığı Norveç'e 5-1 mağlup oldu.

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Teknik Direktör Gökhan Gönül'ün çalıştırdığı Ümit Milli Futbol Takımı, 2025 Avrupa 21 Yaş Altı Şampiyonası Elemeleri A Grubu 10. ve son maçında Norveç'e 5-1 yenildi.

Son maç öncesinde gruptan çıkma şansı bulunmayan ay-yıldızlı takım, 5. kez mağlup oldu.

Stat: Viking

Hakemler: Lothar D'hondt, Romain Devillers, Nico Claes (Belçika)

Norveç: Tangvk, Helland, Guddal, Ostrom, Lovik (Dk. 77 Edh), Arnstad, Nypan (Dk. 64 Hansen-Aaroen), Schjelderup, Egeli (Dk. 84 Aasgaard), Mvuka (Dk. 63 Oppegard), Nordas (Dk. 77 Melkersen)

Türkiye: Emre Bilgin, Metehan Baltacı, Serdar Saatçı (Dk. 46 Emin Bayram), Ahmetcan Kaplan, Yasin Özcan, Ayberk Karapo (Dk. 69 Burak İnce), Yunus Emre Konak (Dk. 46 Ömer Faruk Beyaz), Bartuğ Elmaz, Aral Şimşir (Dk. 46 Uğur Yıldız), Erencan Yardımcı, Poyraz Yıldırım (Dk. 69 Ali Akman)

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Goller: Dk. 20 Arnstad, Dk. 33 Nordas (Penaltıdan), Dk. 53 ve 68 Schjelderup, Dk. 61 Egeli (Norveç), Dk. 90+2 Ali Akman (Türkiye)

Sarı kartlar: Dk. 22 Ayberk Karapo, Dk. 72 Ahmetcan Kaplan (Türkiye), Dk. 26 Arnstad (Norveç)

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#Milli Takım#Ümit Milli Futbol Takımı#Gökhan Gönül

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