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Futbol
Haber Giriş: 02.05.2020 - 09:53,Son Güncelleme:

Gökhan Gönül'den son dakika Beşiktaş kararı! Fenerbahçe...

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Gökhan Gönül'den son dakika Beşiktaş kararı! Fenerbahçe...
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Adı transfer dedikodularına karışan ve Fenerbahçe'nin yeniden kadrosunda görmek istediği iddia edilen Beşiktaş'ın tecrübeli futbolcusu Gökhan Gönül, kararını verdi.

Gökhan Gönül... Türk futbolunun en iyi sağ beklerinden birisi olarak kabul edilen tecrübeli futbolcu, 2016-2017 sezonu başında Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra Beşiktaş'a imza atmış ve bu transfer büyük yankı uyandırmıştı.

İlerleyen yaşına rağmen Siyah-Beyazlı formayla gösterdiği performansla beğeni kazanan yıldız oyuncu, bu sezon Kara Kartal ile olan sözleşmesinin son yılına girdi. 25 maça çıkan ve 2 gol, 3 asistle oynayan 35 yaşındaki oyuncu için yeniden Fenerbahçe iddiaları ortaya atıldı. Ancak Gökhan, bu dedikodulara son noktayı koydu.

1+1 yıllık...

Başkan Ahmet Nur Çebi ve ekibine mesaj gönderen deneyimli sağ bekin, "Ayrılmayı kesinlikle düşünmüyorum. Futbola, Beşiktaş formasıyla nokta koymak istiyorum" dediği öğrenildi. Teknik heyetin de bu isteği olumlu karşılaması üzerine yönetim 1+1 yıllık yeni sözleşme için çalışmalara başladı.

 

Gökhan Gönülden son dakika Beşiktaş kararı Fenerbahçe...

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