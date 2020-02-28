MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriGökhan Gönül: "Mutluyuz diyemeyeceğim"
GeriFutbol Gökhan Gönül: "Mutluyuz diyemeyeceğim"
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
Haber Giriş: 28.02.2020 - 22:15,Son Güncelleme:/

Gökhan Gönül: "Mutluyuz diyemeyeceğim"

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gökhan Gönül: "Mutluyuz diyemeyeceğim"
Abone Olgoogle-news

Beşiktaş'ın tecrübeli futbolcusu Gökhan Gönül, Alanyaspor2u 2-1 mağlup ettikleri maçın ardından konuştu.

Süper Lig'de Alanyaspor'u 2-1 mağlup eden Beşiktaş'ta Gökhan Gönül, maç sonunda açıklamalar yaptı.

Gökhan Gönül sözlerine "Hain ve kalleşçe saldırıda şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı diliyorum. Futbol bir insanı bir araya getiren eğlence sektörü. Bu maçı inanın bana oynamak zulüm geldi." şeklinde başladı.

Tecrübeli futbolcunu konuşmasını "İşimizi yapmak zorundayız, çıkıp herkes elinden geleni yaptı. Bir sürü pozisyona girip atamama, sonrasında gol yeme hastalığımız devam etti. Galip geldik ama mutluyuz diyemeyeceğim. Tüm Türkiye'nin başı sağolsun." ifadeleriyle tamamladı.

Gökhan Gönül: Mutluyuz diyemeyeceğim

Kaybeden tüm iddaa kuponlarına %3'e varan iade sadece Misli.com'da, katılmak için buraya tıklayın!

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle