MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriGökhan Gönül, Görükle İpekspor’u ziyaret etti
GeriFutbol Gökhan Gönül, Görükle İpekspor’u ziyaret etti
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Futbol
Haber Giriş: 22.03.2021 - 21:47 | Son Güncelleme:

Gökhan Gönül, Görükle İpekspor’u ziyaret etti

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gökhan Gönül, Görükle İpekspor’u ziyaret etti

Fenerbahçe'nin deneyimli oyuncusu Gökhan Gönül, yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Bölgesel Amatör Lig ekiplerinden Görükle İpekspor'u ziyaret etti.

Bölgesel Amatör Ligde mücadele veren ve bu sezon oluşturduğu güçlü kadro ile Misli.com 3’üncü Ligi hedefleyen Bursa temsilcisi Görükle İpekspor, hazırlıklarına Nilüfer İbrahim Yazıcı Stadyumunda devam ediyor.

Geçtiğimiz hafta antrenmanlara başlayan Bursa ekibini, Fenerbahçe'nin 36 yaşındaki deneyimli oyuncusu Gökhan Gönül ziyaret etti. Görükle İpekspor'a, şampiyonluk yolunda başarılar dileyen deneyimli oyuncu, takım ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

Gökhan Gönül, Görükle İpekspor’u ziyaret etti

Gökhan Gönül, Görükle İpekspor’u ziyaret etti

250 TL'ye varan "Hoş geldin bonusu" sadece Misli.com'da! Hemen üye ol...

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi