Gökhan Gönül, Görükle İpekspor’u ziyaret etti

Bölgesel Amatör Ligde mücadele veren ve bu sezon oluşturduğu güçlü kadro ile Misli.com 3’üncü Ligi hedefleyen Bursa temsilcisi Görükle İpekspor, hazırlıklarına Nilüfer İbrahim Yazıcı Stadyumunda devam ediyor.

Geçtiğimiz hafta antrenmanlara başlayan Bursa ekibini, Fenerbahçe'nin 36 yaşındaki deneyimli oyuncusu Gökhan Gönül ziyaret etti. Görükle İpekspor'a, şampiyonluk yolunda başarılar dileyen deneyimli oyuncu, takım ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

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