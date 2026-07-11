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Gökhan Gönül, Gençlerbirliği'nde yardımcı antrenör oldu!

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#Süper Lig#Gökhan Gönül#Gençlerbirliği
Gökhan Gönül, Gençlerbirliğinde yardımcı antrenör oldu
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 11, 2026 20:08

Eski milli futbolcu Gökhan Gönül, Gençlerbirliği'nde yardımcı antrenörlük görevine getirildi.

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Gençlerbirliği, eski milli futbolcu Gökhan Gönül'ün yardımcı antrenör olarak teknik ekibe katıldığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, Gençlerbirliği altyapısında yetişen 41 yaşındaki Gökhan Gönül'ün teknik direktör Metin Diyadin'in ekibinde yardımcı antrenör olarak görev alacağı belirtilerek şu ifadelere de yer verildi:

"Altyapımızda yetişerek Türk futbolunun zirvesine adını yazdıran Gökhan Gönül, kulübümüze bu kez yardımcı antrenör olarak geri döndü. Futbola Bursa Yolspor'da başlayan; profesyonel kariyerine ise Gençlerbirliği, Gençlerbirliği ASAŞ, Gençlerbirliği OFTAŞ, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Çaykur Rizespor formalarını terleterek devam eden Gökhan Gönül, halen Süper Lig tarihinde en fazla müsabakaya çıkan oyuncular arasında yer alıyor. Kariyeri boyunca Avrupa kupalarında 76 maçta görev yapan tecrübeli futbol adamı, Fenerbahçe ile 2 Süper Lig, 2 Türkiye Kupası ve 3 Süper Kupa şampiyonluğu yaşarken, Beşiktaş formasıyla da 1 kez Süper Lig şampiyonluğu kupasını kaldırdı. A Milli Takım formasını 66 kez giyen Gönül, ay-yıldızlı ekibimizin 2016 Avrupa Şampiyonası finalleri kadrosunda da yer aldı. 2024 yılında aktif futbolculuk kariyerini noktaladıktan sonra Ümit Milli Takım'da yardımcı antrenörlük ve teknik direktörlük görevlerini yürüterek antrenörlüğe adım attı."

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