Gökhan Çıra, Bayrampaşa-Karaköprü Belediyespor maçında hakemi tehdit ve darp etti!

Misli.com 3. Lig 4 Grup'ta oynanan Bayrampaşa'nın Karbel Karaköprü ile kozlarını paylaştığı maçta olay çıktı.

Mücadelenin 67. dakikasında 2-1 geride olan Bayrampaşa'da Asbaşkan Gökhan Çıra, sahaya indi.

HAKEMİ DARP ETTİ, 10 DAKİKA SAHADA KALDI

Hakem yönetimini beğenmeyen Bayrampaşa Asbaşkanı Gökhan Çıra, sahaya girip hakem Necati Selçuk Şahin'i tehdit ederek, darp etti.

Sahada yaklaşık 10 dakika kalan Gökhan Çıra, hakem tarafından kırmızı kartla cezalandırılmasına rağmen emniyet mensupları tarafından zorlukla tribüne çıkarıldı.

Olayların ardından 76. dakikada Şahin Aygüneş'in golüyle Bayrampaşa skora denge getirdi. Son sözü 84. dakikada Göksen Serhan Durmuş söyledi ve Bayrampaşa sahadan 3-2'lik galibiyetle ayrıldı.

GALATASARAY MAÇINA DAMGA VURDU

Ziraat Türkiye Kupası'nda geçtiğimiz sezon oynanan Tuzlaspor-Galatasaray maçında da en çok konuşulan isimlerden biri olan Gökhan Çıra, karşılaşma sonrasında yaptığı açıklamalarla gündem olmuştu.

TERİM'DEN ÖZÜR DİLEDİ

Maç sonu "Fatih Terim’in ekibinden biri de yumruk attı. Fatih Terim de beni soruyor. Sen kimsin? Mafya mısın?" şeklinde açıklamalar yapan Çıra, daha sonra tecrübeli teknik adamdan özür dilemişti.

GALATASARAY'DA YETİŞTİ

Galatasaray altyapısında yetişen ve sırasıyla Beylerbeyi, Diyarbekir Spor ve Tuzlaspor'da forma giyen Çıra, geçtiğimiz sezon sonunda futbol kariyerini noktaladı.

Fenomen Selin Ciğerci'nin eşi olmasıyla ünlenen Gökhan Çıra, iş adamı Ethem Sancak'ın Bayrampaşa'yı satın almasının ardından kulüpte asbaşkanlık görevine getirildi.