Gökdeniz Bayrakdar'ın köprücük kemiği kırıldı! Antalyaspor'dan ameliyat açıklaması...

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, 19 yaşındaki forvet oyuncusu Gökdeniz Bayrakdar'da forma giydiği milli karşılaşmada "klavikula kırığı" oluştuğu ve Memorial Antalya Hastanesinde operasyona alındığı belirtildi.

Operasyon sonrası Gökdeniz Bayrakdar'ı hastanede ziyaret eden Antalyaspor Kulübü Başkanı Mustafa Yılmaz, oyuncularının son durumu hakkında doktorlarından bilgi aldı.



Gökdeniz'e "geçmiş olsun" dileğinin iletildiği ve kendisinin bir an önce sahalara dönmesinin temenni edildiği açıklamada, genç futbolcunun sağlık durumuyla ilgili detaylı bilginin daha sonra verileceği duyuruldu.