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eSpor
Haber Giriş: 25.01.2021 - 11:07 | Son Güncelleme:

Godsent yeni CS:GO takımını açıkladı

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Godsent yeni CS:GO takımını açıkladı
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Geçtiğimiz hafta takımını transfer eden Godsent, bu hafta yeni CS:GO takımını duyurdu.

CS:GO takımını uluslar arası bir organizasyona transfer eden Godsent, yeni takım oyuncularını açıkladı. MIBR’den üç eski oyuncu Taco, Felps ve Dead de bu isimler arasında. Geçtiğimiz Pazar günü organizasyonun resmi hesaplarının profil fotoğraflarını yeni logolarıyla değiştirdi. Taco, Felps ve Dead’in yanı sıra takımın diğer Brezilyalı oyuncuları Dumau, b4rtiN ve Latto da Yeah Gaming’in eski oyuncuları.

Takımın koçu ise TeamOne’ın eksi koçu Chucky olacak. Taco oyun lideri rolünü üstlenecekken şu an için Damua’nın da AWP oyuncusu rolünü üstleneceği tahmin ediliyor.

Godsent’in CEO’ları Henrik Denebrandt ve Ludwig Sandgren şu ifadeleri kullandı: “Bu yeni projeyle birlikte organizasyonumuza katacağımız şeylerden dolayı büyük bir minnet ve heyecan duyuyoruz. Önümüzdeki yılda harika işler başaracağımıza inanıyoruz.”

Godsent’in güncel CS:GO kadrosu aşağıdaki şekilde:

Epitacio “⁠TACO⁠” de Melo

João “⁠felps⁠” Vasconcellos

Eduardo “⁠dumau⁠” Wolkmer

Bruno “⁠b4rtiN⁠” Câmara

Bruno “⁠latto⁠” Rebelatto

Olavo “⁠chucky⁠” Napoleão (koç)

Ricardo “⁠dead⁠” Sinigaglia (menajer)

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