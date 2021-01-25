Godsent yeni CS:GO takımını açıkladı
Geçtiğimiz hafta takımını transfer eden Godsent, bu hafta yeni CS:GO takımını duyurdu.
CS:GO takımını uluslar arası bir organizasyona transfer eden Godsent, yeni takım oyuncularını açıkladı. MIBR’den üç eski oyuncu Taco, Felps ve Dead de bu isimler arasında. Geçtiğimiz Pazar günü organizasyonun resmi hesaplarının profil fotoğraflarını yeni logolarıyla değiştirdi. Taco, Felps ve Dead’in yanı sıra takımın diğer Brezilyalı oyuncuları Dumau, b4rtiN ve Latto da Yeah Gaming’in eski oyuncuları.
#NewProfilePic pic.twitter.com/qmeq2yOQyB— GODSENT (@GODSENTgg) January 17, 2021
Takımın koçu ise TeamOne’ın eksi koçu Chucky olacak. Taco oyun lideri rolünü üstlenecekken şu an için Damua’nın da AWP oyuncusu rolünü üstleneceği tahmin ediliyor.
GODSENT É BRASIL / GODSENT IS BRAZIL#GOD1 | #CSGO pic.twitter.com/9qxv2Ieo5i— GODSENT (@GODSENTgg) January 21, 2021
Godsent’in CEO’ları Henrik Denebrandt ve Ludwig Sandgren şu ifadeleri kullandı: “Bu yeni projeyle birlikte organizasyonumuza katacağımız şeylerden dolayı büyük bir minnet ve heyecan duyuyoruz. Önümüzdeki yılda harika işler başaracağımıza inanıyoruz.”
Godsent’in güncel CS:GO kadrosu aşağıdaki şekilde:
Epitacio “TACO” de Melo
João “felps” Vasconcellos
Eduardo “dumau” Wolkmer
Bruno “b4rtiN” Câmara
Bruno “latto” Rebelatto
Olavo “chucky” Napoleão (koç)
Ricardo “dead” Sinigaglia (menajer)
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