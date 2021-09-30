Goblet squat nedir, ne işe yarar ve nasıl yapılır? Goblet squat hareketi hangi kasları ve nereyi çalıştırır?

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Goblet squat egzersizi birçok sporcunun antrenmanlarında yaptığı egzersizdir. Bacak kaslarını, kalça kaslarını çalıştıran basit bir egzersizdir. Goblet squat normal squat ile neredeyse aynı kas gruplarını çalıştırmaktadır. Bu hareket evde malzemesi olmayanlar için oldukça uygundur veya yüksek ağırlıklar ile çalışmak istemeyenler tercih edebilir. Birçok spor dalında bu hareket yapılmaktadır. Basketbol, futbol gibi spor dallarında da bacak gelişimi için yapılır.



Goblet Squat Nedir?



Goblet kelimesi İngilizce kökenlidir. Anlamı ise kadeh anlamına gelir hareketi yaparken iki elimizle dumbell tutmamızı kadeh tutmaya benzetilmiştir bu yüzden goblet squat adı verilmiştir. Evde ve iş ortamı gibi yerlerde basitçe yapılabilecek bir egzersizdir goblet squat. Bacak ve kalça kaslarını geliştiren hareketlerden bir tanesidir. Birçok yapılış formasyonu ve türü vardır. Malzeme yetersizliğinden normal barbell squat yerine geçerli bir egzersizdir.



Goblet Squat Ne İşe Yarar?



Goblet squat egzersizi birçok kasımızı çalıştırmaktadır. Öncelik olarak bacak kaslarımız çalıştıran harekettir. Bacaklarımızın güçlenmesi, dayanıklılığının artması için önemli bir egzersiz olmuştur. Bu egzersiz direnç ve kuvvet egzersizidir. Birçok spor dalının da kullandırdığı egzersizlerden bir tanesi haline gelmiştir. Bacak kaslarını geliştirir, kalça kaslarını, hatta core bölgesi ve sırt bölgesini de geliştirmektedir.



Goblet Squat Hareketi Nasıl Yapılır?



İlk önce yapacağımız ağırlığı seçmeliyiz. Ayaklarımız omuz genişliğinde açılmalı. Ayaklarımız çapraz bir konum almalı. Dumbell üst kısmından tutarak çene hizasına getirin. Yere doğru çömelmeye başlayın. Üst bacak kemiğiniz yer ile paralel bir konuma gelecek seviyelere inin. Çömelirken kontrollü ve kası hissederek çömelin. En dipte çömeldiğinizde bekleme yapmadan geri ilk pozisyona dönün. Bu esnada kalçanızı sıkın. Tepe noktada zaman kaybetmeyin. Dik bir pozisyonda kalın. Belinizi koruyun. Nefes alışverişini düzende tutun. Formunuzu bozmayın.



Goblet Squat Hangi Kasları ve Nereyi Çalıştırır?



Ana olarak bacak kaslarını çalıştırır en çok etki yer ise ön bacak kası ve arka bacak, kalça kası olmaktadır.



Ön bacakta ise; Rectus femoris kasını çalıştırır leğen kemiğinden diz kısmına kadar uzanan bir kastır. Vastus lateralis kasını çalıştırır üst bacak kemiğinden dize kadar uzanan bir kastır. Vatus medialis kası femur kemiğinden diz kapağına kadar olan bir kastır. Bu kaslar ön bacak kısmında bulunan kaslarımızdır goblet squad bu kasları birincil olarak çalıştırmaktadır.

Arka bacak kasları ise; Biceps femoris kasını çalıştırmaktadır. Kalça kemiğinden fibula kemiğinin en ucuna kadar uzanır. Semitendinosus kaça kemiğinden başlar ve tibia kemiğine kadar uzanmaktadır.



Kalça kaslarını da çalıştırmaktadır. Gluteus, priformis gibi kalça kaslarını da çalıştırır.

Yardımcı olarak kullanılan kas grupları ise sırt kasları, karını kasları core bölgesini de çalıştırır.



Goblet Squat Yaparken Nelere Dikkat Edilmelidir?

Uygun ağırlık seçimine.

Duruş formuna.

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Ayakların omuz genişliğinde açılmasına.

Bel ve omurları zorlamamaya.

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Egzersizi yaparken suratınızın karşıya bakmasına.

Çömeldiğinizde üst bacaklarınızın yere paralel olmasına.

Nefes Alışveriş kontrolünün olmasına.

Goblet Squat Hareketine Alternatif Ne Yapılabilir?



Dumbell Squat

Barbell Squat

Deadlifth

Lunges

Barbell Lunges

Dumbel Lunges

Romanian Deadlifth

Leg Pres

Ruck Row

Sumo squat

Kettlebell

Goblet Squat

Hack Squat



Goblet Squat Faydaları Var mıdır?



Goblet squat hareketi bacak kaslarını gelişimini sağlayan basit bir egzersizdir. Ön bacak, iç bacak, arka bacak ve kalça kaslarının gelişimini sağlamaktadır. Patlayıcı kuvvet ve bacak gücünü artıracaktır. Yağ yakımın da fayda sağlayacaktır.