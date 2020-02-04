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GeriFutbol GMG Kırklarelispor, Fenerbahçe maçına hazır!
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Futbol
AA
Haber Giriş: 04.02.2020 - 12:52,Son Güncelleme:/

GMG Kırklarelispor, Fenerbahçe maçına hazır!

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GMG Kırklarelispor, Fenerbahçe maçına hazır!

TFF 2. Lig ekibi GMG Kırklarelispor, Ziraat Türkiye Kupası'nda yarın sahasında Fenerbahçe ile oynayacağı çeyrek final ilk maçının hazırlıklarını tamamladı.

Atatürk Stadı'nda teknik direktör Bilgin Erdem yönetiminde gerçekleştirilen ve ısınma hareketleriyle başlayan idmanda yeşil-beyazlılar çift kale maç yaptı. Antrenman, taktik çalışma ile sona erdi.

Saat 14.30'da başlayacak mücadeleyi hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.

Kırklarelispor, kupada daha önce Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü, Gaziantep FK ile Medipol Başakşehir'i elemişti.

GMG Kırklarelispor, Fenerbahçe maçına hazır

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