GMG Kastamonuspor’u Galatasaray maçı heyecanı sardı

Haberin Devamı

Türkiye Kupası’nda 3. tur elemeleri için yapılan kura çekiminde Galatasaray ile eşleşen GMG Kastamonuspor, Nef Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma öncesinde, hazırlıklarına başladı. Kura çekiminin ardından Trabzon deplasmanında 1461 Trabzon Futbol Kulübü ile karşılaşan ve mücadeleden 1-1’lik skorla ayrılarak 7 haftalık yenilmezlik serisini sürdüren GMG Kastamonuspor, 9. hafta mücadelesinde Gazi Stadyumu’nda Adıyaman Futbol Kulübü’nün ağırlayacak.

GMG Kastamonuspor, çift antrenmanla hem Adıyaman Futbol Kulübü hem de Galatasaray maçına hazırlanıyor. Teknik Direktör Metin Akpunar, Galatasaray ile eşleştikleri için mutlu olduklarını söyledi.

“GMG Kastamonuspor takımını en işi şekilde temsil edeceğiz”



Türkiye’nin en büyük camialarından bir tanesine karşı oynayacaklarına dikkat çeken GMG Kastamonuspor Teknik Direktörü Metin Akpunar, “Kiminle konuşursak biz, kuradan Galatasaray’ı çekeceğiz, biz Galatasaray’ı çekeceğiz diyerek sonunda Galatasaray ile eşleştik. Bu kuradan dolayı çok mutluyum. Hem teknik heyet adına hem de takımdaki oyuncularımızın gelişimi adına bizim için müthiş bir tecrübe olacağı kanaatindeyim. GMG Kastamonuspor takımını en işi şekilde temsil edeceğimizden kimsenin şüphesi olmasın” dedi.



Galatasaray ile oynayacakları için heyecanlı olduklarını dile getiren Akpunar, “Kuradan hemen sonrasında hem sosyal medyadan hem de takım içerisinde ciddi bir heyecan uyandırdı. Kolay değil, dünya çapında oyuncuları var. Hem Türkiye kupasını hem de ligi kazanmış bir hocaları var. Türkiye’nin en iyi statlarından bir tanesinde oynayacağız. Bu hem teknik heyet için hem de futbolcular için müthiş bir fırsat. Bizlerde bunu en iyi şekilde değerlendiririz inşallah. Kendi haddimizi bilerek oynayacağız. Ama bizim buradaki amacımız şu: Bazen bir sezon müthiş bir futbol oynarsın ama bu tarz maçlarda kendinizi gösterebilirsiniz. Genç oyuncularımız var. Özellikle onlar için bir fırsat olarak değerlendiriyorum. GMG Kastamonuspor, daha öncesinde de Galatasaray ile eşleşmiş bir takım. Bizim amacımız burada futbolun doğrularını en işi şekilde sergilemek” diye konuştu.

Haberin Devamı

Ergin Keleş: “Umarım güzel, keyifli bir maç olur"



Tecrübeli santrafor Ergin Keleş ise, “Ben, kariyerimde Galatasaray’a karşı birçok maç oynadım. Tatlı anılar biriktirdim. Pek değil, genelde Anadolu kulüplerinde Galatasaray’a karşı oynadığım için hep sahadan mağlup ayrıldım. Umarım kurada güzel, keyifli bir maç olur. En önemlisi bizim için sahada forma şansı bulacak genç oyuncu kardeşlerim bir nebze o statların, o rakiplerin, o atmosferin tadına varır ve o tat onları bugünden daha iyisini yapmak için kamçılar. Bunu çok istiyorum onlar adına, en azından o ligleri o statları o rakipleri görsünler, onlara karşı oynasınlar. Bu durum en azından belki onlar adına bir motivasyon kaynağı olabilir diye düşünüyorum, öyle de umut ediyorum” şeklinde konuştu.

Haberin Devamı

"Şansızlığımı kıracağım, gol atabilirim inşallah"



Fenerbahçe’ye, Beşiktaş’a, Trabzonspor’a gol attığını ancak Galatasaray’a gol atamadığını, kupa maçında gol atmak istediğini vurgulayan Keleş, “Galatasaray’a karşı çok fazla tatlı anılarım yok. Karabük’te oynarken bir keresinde 6-7 gol yemiştik. Tatsız anılardı, hoş anılar değildi. Şansızlığımı kıracağım, gol atabilirim inşallah. Ayrıca kişisel fikrim olarak Efe gibi genç bir santraforumuz var. Onun oynamasını isterim elbette kararı hocamız verir. Ben Ergin Keleş olarak sahada genç Efe arkadaşımızın olmasını isterim. İnşallah benim yerime o gol atar” ifadelerini kullandı.

“Köklü bir camia ile oynayacağız, heyecanlıyız”



Köklü bir camia ile oynayacakları için heyecanlı olduklarını söyleyen GMG Kastamonuspor Takım Kaptanı Faruk Öcal da, “Bizim ilk öncelikli hedefimiz lig, ligde iyi yerlere gelmek istiyoruz. Çünkü burada kulüpte büyük emekler veriliyor, bu takımın kurulması için çok çaba sarf edildi. Kupa bizim için ikinci planda ama Galatasaray ile eşleşmek ve onlarla oynamak, Arena’da sahaya çıkmak bizim için güzel bir maç olacaktır. İnşallah Arena’da güzel bir futbol sergileriz. Yaklaşık 13-14 gün var maça, herkes heyecan duyar, tabii ki bizlerde Galatasaray gibi köklü bir camia ile oynayacağız. Heyecanlıyız” ifadelerini kullandı.