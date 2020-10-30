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GeriFutbol GMG Kastamonuspor'da bir futbolcu ile bir personelin Kovid-19 testi pozitif çıktı
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Futbol
AA
Haber Giriş: 30.10.2020 - 17:59 | Son Güncelleme:

GMG Kastamonuspor'da bir futbolcu ile bir personelin Kovid-19 testi pozitif çıktı

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GMG Kastamonuspor'da bir futbolcu ile bir personelin Kovid-19 testi pozitif çıktı
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Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden GMG Kastamonuspor'da bir futbolcu ile bir personelin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.

Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, yarın deplasmanda Serik Belediyespor ile oynanacak müsabaka öncesi İsmail Dikmenli Tesisleri'nde teknik heyete, futbolculara ve personele Kovid-19 testi uygulandığı belirtildi.

Test sonucunda bir futbolcu ve bir personelde Kovid-19 tespit edildiğinin aktarıldığı açıklamada, testi pozitif çıkan futbolcu ile personelin tedavi ve izolasyon sürecinin başladığı kaydedildi

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