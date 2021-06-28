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GeriFutbol GMG Kastamonuspor'a haciz şoku! Kadın aşçıya 50 bin lira ödenmeyince...
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Futbol
Gürkan YILMAZ/KASTAMONU (DHA)-
Haber Giriş: 28.06.2021 - 16:39 | Son Güncelleme:

GMG Kastamonuspor'a haciz şoku! Kadın aşçıya 50 bin lira ödenmeyince...

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GMG Kastamonuspor'a haciz şoku! Kadın aşçıya 50 bin lira ödenmeyince...

TFF 2'nci Lig takımlarından GMG Kastamonuspor'a, eski çalışanının alacakları nedeniyle haciz uygulandı.

GMG Kastamonuspor'da geçmiş dönemde çalışan kadın aşçı, toplam 50 bin liralık alacağını tahsis edemeyince kulübü icraya verdi.

Kuzeykent Mahallesi'nde bulunan İsmail Dikmenli Tesisleri'ne öğle saatlerinde gelen icra memurları, haciz işlemi gerçekleştirdi. Kulübün kullandığı tesisin spor salonu ve toplantı odalarında bulunan eşyalar haczedildi ve kamyona yüklenip satış için bekleyeceği depoya kaldırıldı.

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GMG Kastamonuspora haciz şoku Kadın aşçıya 50 bin lira ödenmeyince...

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