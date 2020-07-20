GMG Kastamonuspor-Tuzlaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
TFF 2. Lig play-off çeyrek final maçında GMG Kastamonuspor ile Tuzlaspor bir üst tura çıkmak için karşı karşıya gelecek. Antalya'da oynanacak müsabaka öncesi, her iki takıma gönül veren taraftarlar başta olmak üzere pek çok sporvsever, maça ilişkin saat ve yayıncı kanal bilgisi gibi ayrıntıları araştırıyor. Peki, GMG Kastamonuspor-Tuzlaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
GMG Kastamonuspor ile Tuzlaspor arasındaki maç futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. Her iki ekip de tek maç eleme usulüne göre gerçekleştirilecek karşılaşmada tur atlayıp, bir üst lige yükselebilmenin mücadelesini verecek. Müsabaka, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında seyircisiz oynanacak. İşte, GMG Kastamonuspor-Tuzlaspor maçında son durum...
2.Lig Kırmızı Grup'ta 53 puan toplayan Kastamonuspor sezonu 3. sırada bitirdi. Aynı puanlı Tuzlaspor ise averajla 4. sırada yer aldı. İki ekip bu akşam kozlarını paylaşacak.
Gloria Sports Arena'da oynanacak mücadele saat 22.00'de başlayacak. Müsabaka A Spor'dan şifresiz olarak ekranlara gelecek.
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