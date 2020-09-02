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Basketbol
Haber Giriş: 02.09.2020 - 14:29 | Son Güncelleme:

Gloria Cup basketbol turnuvaları D-Smart ve D-Smart GO’da!

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Gloria Cup basketbol turnuvaları D-Smart ve D-Smart GO’da!
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Türkiye’nin referans basketbol turnuvası Gloria Cup, tüm maçlarıyla D-Smart ve D-Smart GO’da olacak.

İşte turnuva ve maç programları...

2-6 EYLÜL 2020 / TURNUVA 1

2 EYLÜL ÇARŞAMBA
20.30  Dnipro- Bahçeşehir Koleji (SPOR SMART  77.Kanal)

3 EYLÜL PERŞEMBE
20.30 Anadolu Efes- Galatasaray Doğa Sigorta (SPOR SMART 77.Kanal)

4 Eylül Cuma
17.30 Galatasaray Doğa Sigorta-   Dnipro (SPOR SMART 77.Kanal)
20.30 Anadolu Efes- Bahçeşehir Koleji (82. KANAL)

6 Eylül Pazar
16.00 Bahçeşehir Koleji- Galatasaray Doğa Sigorta (SPOR SMART 77.Kanal )
19.00 Anadolu Efes –  Dnipro (SPOR SMART 77.Kanal)

8-13 EYLÜL 2020/ TURNUVA 2

8 Eylül Salı
17.30 Maç 1 Dnipro- Tofaş (SPOR SMART 77.Kanal)
20.30 Maç 2 Anadolu Efes- Galatasaray Doğa Sigorta (SPOR SMART 77.Kanal )

9 Eylül Çarşamba
17.30 Maç 3 Fenerbahçe Beko- Pınar Karşıyaka (SPOR SMART 77.Kanal)
20.30 Maç 4 Türk Telekom- Kızılyıldız (SPOR SMART 77.Kanal)

10 Eylül Perşembe
17.30 Maç 5 / Maç 1 Kaybeden - Maç 2 Kaybeden (SPOR SMART 77.Kanal)
20.30 Maç 6 / Maç 1 Kazanan - Maç 2 Kazanan (SPOR SMART 77.Kanal)

11 Eylül Cuma
17.30 Maç 7 / Maç 3 Kaybeden - Maç 4 Kaybeden
20.30 Maç 8 / Maç 3 Kazanan - Maç 4 Kazanan

12 Eylül Cumartesi
20.15 Maç 5 Kaybeden - Maç 7 Kaybeden

13 Eylül Pazar
13.00 Maç 5 Kazanan - Maç 7 Kazanan
16.00 Maç 6 Kaybeden - Maç 8 Kaybeden
19.00 Maç 6 Kazanan - Maç 8 Kazanan

D-Smart abonesi olmak için 0 850 266 00 00 numaralı telefondan D-Smart Çağrı Merkezi’ni arayabilir, www.dsmart.com.tr üzerinden başvurabilir ya da en yakın D-Smart yetkili satıcısına uğrayabilirsiniz.

D-Smart GO abonesi olmak içinse; www.dsmartgo.com.tr adresinden GO’ya kayıt olup, ilgili paketin satın alınması gerekmektedir.

Gloria Cup basketbol turnuvaları D-Smart ve D-Smart GO’da

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