Glen Johnson'dan Victor Osimhen hakkında transfer sözleri: 'Galatasaray tercihi çılgıncaydı, Chelsea'nin Osimhen'i almaması delilik'

Haberin Devamı

2003-2006 döneminde Chelsea formasını terleten emekli futbolcu Glen Johnson, Galatasaray'ın Napoli'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Victor Osimhen ile ilgili konuştu.

Glen Johnson, yaptığı açıklamada, "Victor Osimhen'in Galatasaray'a kiralık gitmesi ona olan ilgiyi düşündüğümüzde çılgınlıktı." dedi.

"CHELSEA'NİN ALMAMASI DELİLİK"

Chelsea'nin eski futbolcusu ayrıca, "Nicolas Jackson'ı çok beğeniyorum ancak daha önce de söylediğim gibi 15-20 gol atacak bir oyuncu olup olmadığını bilmiyorum. Chelsea'nin onu alması gerektiğini düşünüyorum. Osimhen'i transfer etmek Jackson'ı da geliştirir çünkü forma için mücadele etmesi gerekecek. Chelsea'nin Osimhen'i transfer etmeye çalışmaması delilik olur." ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz hafta Galatasaray’ın Antalyaspor’u 3-0 yendiği maçın 90+2. dakikasında Victor Osimhen’in attığı muhteşem rövaşata golü dünya basınında büyük yankı uyandırmıştı.

Haberin Devamı

AVRUPA BASININI DA SALLAMIŞTI

Napoli’den kiralanan Nijeryalı futbolcunun performansı dünya basınına şu şekilde yansımıştı:

ACIMASIZ OSiMHEN

Fransa’dan Foot Mercato, “Attığı rövaşata gol, onun formunu tekrar bulduğunu gösteriyor” derken, İspanyol spor gazetesi AS, “Acımasız Osimhen” başlığını attı. Nijerya’nın Punch gazetesi de, “Osimhen sakatlık dönüşünde şoke edici bir gol attı. İki haftadır sahalardan uzak olan yıldız oyuncu, yedek kulübesinden oyuna girer girmez attığı muhteşem golle herkesi hayrete düşürdü” ifadelerini kullandı.

NAPOLi’YE MESAJ

İtalyan Il Mattino gazetesi de, eski Napoli forvetinin performansını överek, “Napoli Osimhen’e bak! Galatasaray formasıyla harikalar yaratmaya devam ediyor” yorumunu yaptı.

BALİSTİK FÜZE GİBİYDİ

Osimhen, Antalyaspor’a attığı rövaşata golü için, “Uzun zamandır böyle bir gol atmak istiyordum, doğru zamanda geldi. Balistik füze gibiydi. Kariyerim boyunca hatırlayacağım bir gol olacak” dedi. Deneyimli oyuncu, “Hakem pozisyonu kontrol ederken Abdülkerim bana, ‘Ya ofsaytsa ne yapacaksın?’ dedi. Ben de “Endişe etme, gol” dedim ama gerçekten çok iyi goldü” ifadelerini kullandı.

Haberin Devamı

G.SARAY RAKAMLARI

Victor Osimhen bu sezon Galatasaray formasıyla 6 maça çıktı. Nijeryalı yıldız, 3 gol ve 5 asistlik bir performans sergiledi.

Osimhen'in Napoli ile olan sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor. 25 yaşındaki santrforun güncel piyasa değeriyse 75 milyon Euro.