Glasner'den Arda Turan'a övgü: 'Harika bir iş çıkardığı kesin!'

UEFA Konferans Ligi yarı finalinde 3-1 kazandığı ilk maçın rövanşında yarın Shakhtar Donetsk'i ağırlayacak olan Crystal Palace'da Avusturyalı teknik direktör Oliver Glasner, kulübün tesislerinde basın toplantısı düzenledi.

"ARDA TURAN HARİKA BİR İŞ ÇIKARIYOR"

51 yaşındaki deneyimli çalıştırıcı, teknik direktör Arda Turan'ın Shakhtar Donetsk'te ilk yılında yakaladığı başarı ve gelecekte Premier Lig'de bir takım çalıştırma ihtimaliyle ilgili soruya, "Bence harika bir iş çıkardığı kesin. Sahada sergiledikleri futbol ve sadece nasıl oynadıkları değil, bunu gösterme biçimleri net bir tarza sahip. Beni asıl etkileyen şey, disiplinli savunmaları ve her maçta sergiledikleri o yüksek tempo. Bu sadece uluslararası maçlarda değil; az sayıda taraftarın olduğu küçük statlardaki lig maçlarını izlediğimde de gördüğüm bir şey. Bir gol attıklarında veya galibiyet golü geldiğinde; o anı nasıl yaşadıklarını, nasıl kutladıklarını ve yedek kulübesindeki oyuncuların sahaya nasıl koştuğunu izlemek... Bu benim için her zaman teknik direktörün gruba harika bir ruh aşıladığının kanıtıdır. Arda Turan'a büyük bir kredi vermek gerekiyor. Ligde 10 puan farkla lider durumdalar. Şu anda da yarı final oynuyorlar. Bu gerçekten muazzam bir iş." yanıtını verdi.

"ÇOK İYİ ORGANİZE OLMUŞ, ÇOK ÇALIŞKAN BİR TAKIM"

Glasner, 3-1 kazandıkları ilk maçın rövanşı öncesinde tüm takımın heyecanlı olduğunu belirterek, "Shaktar Donetsk, hücum mantalitesine sahip bir takım. Önde çok yetenekli ve hareketli oyuncuları var. Nasıl oynayacaklarını biliyoruz. Çok iyi organize olmuş, çalışkan bir takım ve bu maç onlar için kendilerini gösterebilecekleri harika bir sahne. Uluslararası maçlarda oyuncular bu sahneyi hem kendi gelecekleri hem de Shakhtar için kullanmak isterler." diye konuştu.

Avusturyalı teknik adam, rövanş öncesi Shaktar Donetsk'in 4-5 maçını izlediğini belirterek, Ukrayna temsilcisinin çok cesur oynadığını ve teknik kalitelerini sevdiğini söyledi.

"SELHURST PARK'TAKİ TÜM AVRUPA GECELERİNDEN GERÇEKTEN KEYİF ALDIM"

Sezon sonunda takımdan ayrılacağını daha önce açıklayan Glasner, Crystal Palace ile Londra'da son Avrupa kupası maçına çıkacağının hatırlatılması üzerine, "Selhurst Park'taki tüm Avrupa gecelerinden gerçekten keyif aldım. Bu turnuvayla birlikte büyüdüğümüzü düşünüyorum. Fiorentina maçında atmosfer harikaydı, her geçen maç heyecan dozu arttı ve şu an zirve noktasındayız." dedi.

Glasner, ayrılık kararıyla ilgili de "Ayrılacak olma düşüncesi elbette acı veriyor, bunun sebepleri var ama sezonu mümkün olan en iyi şekilde bitirmek istiyoruz. Ekibimle birlikte tüm takımı elimizden gelen en iyi şekilde hazırlamaya devam edeceğiz. Bu kulübün bir parçası olduğum için çok mutluyum." ifadelerini kullandı.