Glasgow Rangers Türkiye'ye açıldı

Anlaşma kapsamında, Glasgow Rangers ve Bitci Teknoloji bir ‘taraftar token’ projesini hayata geçirecek. Türk yazılımcıları ve mühendisleri tarafından geliştirilen Bitci Chain üzerinde çalışacak proje, aynı zamanda Türkiye’nin bu alandaki ilk blockchain ihracatı olarak tarihe geçecek. Bunun yanı sıra Bitci Teknoloji iştiraklerinden Bitci logosu Rangers futbol takımının şortlarında ve tarihi Ibrox Stadyumu’nda da yerini alacak.



Türk teknoloji sektöründen tarihi başarı… Geleceğin sistemi olarak görülen blockchain konusunda yaptığı çalışmalarla adından söz ettiren Bodrum merkezli Bitci Teknoloji, Türkiye’nin ilk blockchain ihracatına imza atıyor. Son dönemde Türkiye’de hayata geçirdiği ‘taraftar token’ projeleriyle dikkat çeken Bitci Teknoloji şimdi de bu konudaki deneyimini yurt dışına taşıdı.



Proje, İskoç kulübüne önemli bir maddi gelir sağlarken, dünyanın dört bir yanında bulunan kulüp taraftarlarına yönelik de çok sayıda ilki bünyesinde barındıracak. Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Bitci Teknoloji Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Çağdaş Çağlar, bu anlaşmanın Türk yazılım ve teknoloji sektörü, Türkiye ekonomisi için de tarihi bir başarı olduğunun altını çizerken, “Dünya ekonomisinin geleceği olarak gördüğümüz blockchain konusundaki deneyimimizi bu anlaşmayla yurt dışına taşıyoruz. 2018 yılında kurduğumuz Bitci Teknoloji’nin aradan geçen yaklaşık 2,5 yılda ulaştığı nokta hepimiz için büyük mutluluk kaynağı. Bu aynı zamanda ülkemizin bu alandaki ilk blockchain ihracatı olacak. Bu yolla bir yandan ülkemize döviz girdisi sağlarken bir yandan da Türk yazılımcılarının ve Türk mühendislerinin başarısını, tutkusunu, vizyonunu tüm dünyaya göstermiş olacağız” dedi.





