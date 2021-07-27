gla1ve, Astralis ile olan kontratını uzattı

Astralis, IGl (oyun içi lider) rolündeki Lukas “gla1ve” Rossander isimli oyuncularıyla olan birlikteliğini üç senelik yeni bir kontratla uzattı.

Pek çok espor organizasyonu, ağrılıklarını Valorant’a verirken efsane organizasyonlardan olan Astralis hâlâ CS:GO’ya büyük önem veriyor. CS:GO’da oldukça başarılı ve dünyanın en iyi takımlarından birine sahip olan Astralis, başarısını devam ettirmek için takım liderleriyle olan anlaşmasını üç sene daha uzattı.

Kontratı üç sene daha uzatılan oyuncu, şunları söyledi: “Şu ana kadar Astralis’le harika işler başardık ve kontratın uzatılmasıyla ilgili görüşmelerin başlamasının ardından ben de düşünmeye başladım. Ne yapmam doğru olurdu? Benim için önemli olan şey benimle aynı hırs ve değerlere sahip, kendini yaptığı işe adayan oyuncularla aynı yerde olmaktı. Kasper Hvidt ile başta nasıl daha iyi bir oyuncu olabileceğime ve takımı nasıl daha iyi hâle getirebileceğimiz olmak üzere pek çok şey konuştuk. Başaracak çok şey ve geliştirilecek pek çok alan var. Ve ben Astralis’in önümüzdeki yıllar da da geçmişte olduğu gibi Counter-Strike sahnesinde iz bırakmaya devam edeceğini düşünüyorum.”

Astralis Spor Direktörü Kasper Hvidt ise konuyla ilgili şunları söyledi: “Counter-Strike takımımızın tarihine şöyle bir bakarsak Lukas, Astralis’in kendini oyunda geliştirmesi açısından çok etkili oldu. Maçlara kapsamlı olarak hazırlanması ve ayrıntılara dikkat etmesi, ekibin başarılarındaki anahtar faktörlerden. Ve fikirleriyle takıma katkıda bulunması önümüzdeki yıllarda da bizim için hayati önem taşıyacak.”

Şu an için bir aksilik olmadığı takdirde efsane oyuncu gla1ve, 3 sene daha Astralis ile birlikte olacak.