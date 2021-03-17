Giroud, Londra'da da Atletico Madrid'in kalbini kıracak mı? Chelsea'nin iddaa oranı...

Bu bir ilandır

CHELSEA

- Thomas Tuchel sonrası savunma kalitesini oldukça yukarı çeken Chelsea, ligdeki son 4 maçında gol yemedi, İspanya'da da Olivier Giroud'nun kalp kıran golüyle 1-0 kazanıp tur için avantajı cebine atmıştı.

- Tuchel, Madrid'de "muhteşem bir mücadele" ortaya koyduklarını söylerken, rövanşta da "aynı ciddiyetle" sahaya çıkıp kazanmak istediklerini belirtti.

- Mason Mount ve Jorginho cezalı, Tammy Abraham ve Thiago Silva sakat.

- Orta alandaki cezalı oyuncuların yerine Reece James ve N'Golo Kante'yi ilk 11'de göreceğiz. Hücumdaki "Giroud & Werner" ortaklığı devam edecek.

ATLETICO MADRID

- La Liga'nın zirvesinde yer alan Atletico Madrid ise son olarak Getafe ile 0-0 beraber kaldı ve ligdeki son 8 maçında 5. kez puan kaybetti. Real Madrid ve Barcelona yakın takipte...

- Jose Gimenez iyileşti, ilk 11'e geri döndü. İlk maçın şanssız ismi Mario Hermoso yerine sol bekte Renan Lodi izleyebiliriz. Gimenez'in savunma partneri de Stefan Savic olacak.

- Eylül 2015'ten beri Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı deplasman maçlarında golü olmayan Luis Suarez, bu kötü istatistiği sonlandırmak için sahaya çıkacak.

- TD Diego Simeone de basın toplantısında net konuştu: "Aklımızda sadece kazanmak var!"





CANLI BAHİS'TE ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Chelsea, Thomas Tuchel göreve geldikten sonra iç sahada oynadığı 5 maçta da kalesini gole kapattı!

- Atletico Madrid deplasmanda oynadığı son 6 maçı kaybetmedi. (4 galibiyet - 2 beraberlik)

- Atletico Madrid, Diego Simeone yönetiminde Chelsea'ye konuk olduğu 2 maçı da kaybetmedi. (1 galibiyet - 1 beraberlik)

TEK MAÇ'TA MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu Şampiyonlar Ligi karşılaşmasını kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Chelsea kazanır" oldu!

%26'lık kesim Madrid'de kazanan Maviler'den Londra'da da galibiyet bekliyor...

%8'lik kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına koymuş ve 1-0'ın rövanşından en az 3 gol izleyeceğimizi düşünüyor.

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Chelsea'nin Fransız yıldızı Giroud'dan Southampton'a enfes bir gol! İzleyelim...