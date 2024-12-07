Girona – Real Madrid maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta, şifresiz mi? Arda Güler ilk 11’de mi? Muhtemel 11’ler…

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Milli futbolcumuz Arda Güler’in forma giydiği Real Madrid bu akşam Girona deplasmanına konuk oluyor. Athletic Bilbao maçında mağlup olan eflatun beyazlılar bu karşılaşmadan galip ayrılmak istiyor. Lider Barcelona ile arasındaki puan farkı açılan Real Madrid’in puan kaybetme tahammülü kalmadı. Arda Güler’in bu karşılaşmada oynayıp oynamayacağı ise merak konusu oldu. Peki, Girona – Real Madrid maçı hangi kanalda, Arda Güler ilk 11’de mi?

GİRONA – REAL MADRİD HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

La Liga 16. Haftada Girona evinde Real Madrid’i konuk ediyor. Estadio Municipal de Montilivi Stadyumu'nda oynanacak Girona – Real Madrid maçı saat 23.00’da başlayacak. Karşılaşma S Sport kanalından canlı yayınlanacak.

ARDA GÜLER OYNAYACAK MI?

Girona – Real Madrid maçında Arda Güler’in ilk 11’de başlaması bekleniyor. Ancelotti, son olarak Athletic Bilbao mücadelesinde Mbappe, Rodrygo, Bellingham, Valverde gibi oyunculara ilk 11’de şans vermişti. Arda Güler ise 2. yarıda oyuna girmişti.

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GİRONA – REAL MADRİD MAÇI MUHTEMEL 11’LERİ

Girona:

Gazzaniga; A Martinez, D Lopez, Krejci, Gutierrez; Martin, Romeu; Gil, Van de Beek, Danjuma; Miovski

Real Madrid:

Courtois; Vazquez, Asencio, Rudiger, Mendy; Valverde, Tchouameni, Bellingham; Guler, Mbappe, Brahim