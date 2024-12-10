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Girona - Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta? UEFA Şampiyonlar Ligi Girona Liverpool maçı hangi kanalda, şifresiz mi?

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Girona - Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta UEFA Şampiyonlar Ligi Girona Liverpool maçı hangi kanalda, şifresiz mi
Oluşturulma Tarihi: Aralık 10, 2024 13:38

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 6. hafta heyecanı başladı. Girona'da, Municipal de Montilivi Stadyumu'nda oynanacak Girona Liverpool maçı canlı izle bilgisi futbolseverler tarafından merak ediliyor. Girona - Liverpool maçını Fransız hakem Benoit Bastien üstlenirken yardımcılıklarını ise Hicham Zakrani ve Aurelien Berthomieu yapacak. Girona - Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta? Şampiyonlar Ligi Girona Liverpool maçı hangi kanalda, şifresiz mi? İşte detaylar...

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Haftanın açılışında bugün Girona - Liverpool maçı futbolseverleri bekliyor olacak. Şampiyonlar Ligi’nde geride kalan haftalarda 5’te 5 yapan Liverpool bu başarısını sürdürmek istiyor. Ev sahibi Girona ise sahadan puanla ayrılmayı hedefliyor. Dev mücadele şifresiz olarak ekranlara gelecek. Peki, Girona Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta? Şampiyonlar Ligi Girona Liverpool maçı hangi kanalda? İşte, Girona Liverpool maçı izle bilgisi...

GİRONA - LİVERPOOL MAÇI NE ZAMAN?

UEFA Şampiyonlar Ligi Girona Liverpool maçı 10 Aralık Salı günü TSİ 20.45’te başlayacak. Karşılaşma TRT Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi 10 Aralık Salı maç programı

20.45 Girona - Liverpool
20.45 Dinamo Zagreb - Celtic
23.00 Atalanta - Real Madrid
23.00 Bayer Leverkusen - Inter
23.00 Club Brugge - Sporting CP
23.00 Salzburg - Paris Saint-Germain
23.00 Shakhtar Donetsk - Bayern Münih
23.00 Leipzig - Aston Villa
23.00 Brest - PSV Eindhoven

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