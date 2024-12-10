Girona - Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta? UEFA Şampiyonlar Ligi Girona Liverpool maçı hangi kanalda, şifresiz mi?

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Haftanın açılışında bugün Girona - Liverpool maçı futbolseverleri bekliyor olacak. Şampiyonlar Ligi’nde geride kalan haftalarda 5’te 5 yapan Liverpool bu başarısını sürdürmek istiyor. Ev sahibi Girona ise sahadan puanla ayrılmayı hedefliyor. Dev mücadele şifresiz olarak ekranlara gelecek. Peki, Girona Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta? Şampiyonlar Ligi Girona Liverpool maçı hangi kanalda? İşte, Girona Liverpool maçı izle bilgisi...

GİRONA - LİVERPOOL MAÇI NE ZAMAN?

UEFA Şampiyonlar Ligi Girona Liverpool maçı 10 Aralık Salı günü TSİ 20.45’te başlayacak. Karşılaşma TRT Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi 10 Aralık Salı maç programı

20.45 Girona - Liverpool

20.45 Dinamo Zagreb - Celtic

23.00 Atalanta - Real Madrid

23.00 Bayer Leverkusen - Inter

23.00 Club Brugge - Sporting CP

23.00 Salzburg - Paris Saint-Germain

23.00 Shakhtar Donetsk - Bayern Münih

23.00 Leipzig - Aston Villa

23.00 Brest - PSV Eindhoven