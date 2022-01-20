Giresun’un kiralık panteri

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Trabzonspor’un futbolunu ligin ilk yarısı ve ikinci yarısı olarak 2’ye ayırırsak, ilk 45’te sahada birkaç haftadır izlediğimiz defans ağırlıklı, fazla risk almayan, az pozisyon üreten ve gol noktalarında pek vaatkâr olmayan ikinci Trabzonspor vardı. İkinci 45’te ise ligin ilk yarısından iyi hatırladığımız, tempolu, galibiyeti isteyen ve fazlasıyla gol pozisyonuna giren bir Trabzonspor izledik dün sahada.

“Bazı oyuncuların önemi, varlıklarında değil yokluklarında anlaşılır” derler. Nwakaeme varken önemi ortadaydı, yokluğunda iyiden iyiye ortaya çıktı. Ligin ilk yarısındaki maçta galibiyeti getiren golü atan Nijeryalı’nın eksikliğine, sakatlığı yüzünden riske edilmeyen Hamsik ve 32. dakikada sakatlanıp çıkan Abdülkadir Ömür’ün de eklenmesiyle ilk yarı golsüz sona erdi.

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UYKUDAN UYANDIRAN GOL

İlk haftalarda kötü sonuçlar alırken bile oyunuyla göz dolduran, eksiği pozisyondan ziyade gol olan, son dönemde özellikle önemli maçlarda büyük takımlara karşı aldığı sonuçlarla göz dolduran Karadeniz ekibi Giresunspor bildiğini oynuyordu.

Hızlı başlayan ikinci yarıda, dakika 68’i gösterirken ev sahibinin hiç beklemediği bir anda Umut Nayır’la golü bulunca Trabzonspor da uykusundan uyandı. Dakika 78’de bordo mavililerin son dönemdeki gollerinin çoğunda adı yazan Cornelius, eşitliği getiren sayıyı attı.

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212 ALAN KODLU ARAMA!

Kalan dakikalarda bordo mavililer tüm hatlarıyla ikinci golü arar ve bir türlü bulamazken, duraklama dakikaları uzun zamandır görmediğimiz türden bir heyecana sahne oldu. Trabzon rakip kaleyi ablukaya alıp da bulamadığı şansı, Peres’in eline çarpan top Video Yardımcı Hakem (VAR) incelemesi sonrası penaltıya dönüşünce buldu. Bakasetas, ligin en çok penaltı kurtaran kalecisi Okan’a karşı önce sol ayağıyla sağ köşeyi nişanladı. Okan kurtardı.

Kural ihlalinden tekrarlanan penaltıda Bakasetas da Okan da köşe tercihlerini değiştirince sonuç değişmedi. Giresunspor, gayet galibiyet hissi veren bir beraberlikle bu zorlu deplasmandan çıkarken 212 alan kodlu bir numaradan aranması gayet muhtemel oldu!