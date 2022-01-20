Giresun’un kiralık panteri

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
İstanbula yeni kar uyarısı Meteoroloji duyurdu: Daha kuvvetli geliyorİstanbul'a yeni kar uyarısı! Meteoroloji duyurdu: Daha kuvvetli geliyor#Meteoroloji
Yanlış algıları yıkmak için iş başındalar... Tamir benden sorulurYanlış algıları yıkmak için iş başındalar... 'Tamir benden sorulur'#Meslek Lisesi
Okan Kocuktan Trabzonspor-Giresunspor maçında tarihi performans 3 dakikada 2 penaltı...Okan Kocuk'tan Trabzonspor-Giresunspor maçında tarihi performans! 3 dakikada 2 penaltı...#Okan Kocuk
Tatil zehir olmasın Omicron uyarıları... Aman dikkatTatil zehir olmasın! Omicron uyarıları... Aman dikkat!#Yarıyıl Tatili
Aşk eski bir yalanAşk eski bir yalan#Hazreti Adem
Kimler emeklilikte yaşa takılıyor 3 ayrı kesim varKimler emeklilikte yaşa takılıyor? 3 ayrı kesim var#EYT
Doktoru dövene ödül gibi ceza Kendisine hâkim olamamış...Doktoru dövene ödül gibi ceza! Kendisine hâkim olamamış...#Velit Çelebi
Kılıçdaroğlu helalleşmeye önce kendisiyle başlamalıKılıçdaroğlu helalleşmeye önce kendisiyle başlamalı#Kemal Kılıçdaroğlu
Erdoğan: Bir daha dalgalanmalar yaşanmasın diye gereken her türlü tedbiri alıyoruzErdoğan: Bir daha dalgalanmalar yaşanmasın diye gereken her türlü tedbiri alıyoruz#Kabine Toplantısı
Fenerbahçe-Altay maçına İrfan Can Kahveci damgası Performansı ve sevinci olay olduFenerbahçe-Altay maçına İrfan Can Kahveci damgası! Performansı ve sevinci olay oldu#Fenerbahçe
Açıklamalar peş peşe geldi Çok sayıda kentte okullar tatil edildiAçıklamalar peş peşe geldi! Çok sayıda kentte okullar tatil edildi#Kar Yağışı
Bilerek koronaya yakalanan şarkıcı hayatını kaybettiBilerek koronaya yakalanan şarkıcı hayatını kaybetti#Hana Horka
Fenerbahçe 2 golle geri döndü, hasret bittiFenerbahçe 2 golle geri döndü, hasret bitti!#Fenerbahçe-Altay Maçı
Kurtulmuştan İmamoğlunun engelleniyoruz iddiasına yanıtKurtulmuş'tan İmamoğlu'nun 'engelleniyoruz' iddiasına yanıt#Numan Kurtulmuş
Milyonlarca memur ve emekliyi ilgilendiriyor... Meclisten geçtiMilyonlarca memur ve emekliyi ilgilendiriyor... Meclis'ten geçti!#Zam
HABERLERSpor Arena Haberleri Futbol Haberleri

Giresun’un kiralık panteri

#Okan Kocuk#Giresunspor#Trabzonspor
Giresun’un kiralık panteri

Okan, Bakasetas’ın iki penaltısını da kurtararak maçın adamı oldu.

Haberin Devamı

Trabzonspor’un futbolunu ligin ilk yarısı ve ikinci yarısı olarak 2’ye ayırırsak, ilk 45’te sahada birkaç haftadır izlediğimiz defans ağırlıklı, fazla risk almayan, az pozisyon üreten ve gol noktalarında pek vaatkâr olmayan ikinci Trabzonspor vardı. İkinci 45’te ise ligin ilk yarısından iyi hatırladığımız, tempolu, galibiyeti isteyen ve fazlasıyla gol pozisyonuna giren bir Trabzonspor izledik dün sahada.

“Bazı oyuncuların önemi, varlıklarında değil yokluklarında anlaşılır” derler. Nwakaeme varken önemi ortadaydı, yokluğunda iyiden iyiye ortaya çıktı. Ligin ilk yarısındaki maçta galibiyeti getiren golü atan Nijeryalı’nın eksikliğine, sakatlığı yüzünden riske edilmeyen Hamsik ve 32. dakikada sakatlanıp çıkan Abdülkadir Ömür’ün de eklenmesiyle ilk yarı golsüz sona erdi.

Haberin Devamı

Gözden Kaçmasın

Okan Kocuktan Trabzonspor-Giresunspor maçında tarihi performans 3 dakikada 2 penaltı...Okan Kocuk'tan Trabzonspor-Giresunspor maçında tarihi performans! 3 dakikada 2 penaltı...Haberi görüntüle

UYKUDAN UYANDIRAN GOL

İlk haftalarda kötü sonuçlar alırken bile oyunuyla göz dolduran, eksiği pozisyondan ziyade gol olan, son dönemde özellikle önemli maçlarda büyük takımlara karşı aldığı sonuçlarla göz dolduran Karadeniz ekibi Giresunspor bildiğini oynuyordu.

Hızlı başlayan ikinci yarıda, dakika 68’i gösterirken ev sahibinin hiç beklemediği bir anda Umut Nayır’la golü bulunca Trabzonspor da uykusundan uyandı. Dakika 78’de bordo mavililerin son dönemdeki gollerinin çoğunda adı yazan Cornelius, eşitliği getiren sayıyı attı.

Gözden Kaçmasın

Trabzonsporda Galatasaray maçı öncesi üç şok birdenTrabzonspor'da Galatasaray maçı öncesi üç şok birdenHaberi görüntüle

212 ALAN KODLU ARAMA!

Kalan dakikalarda bordo mavililer tüm hatlarıyla ikinci golü arar ve bir türlü bulamazken, duraklama dakikaları uzun zamandır görmediğimiz türden bir heyecana sahne oldu. Trabzon rakip kaleyi ablukaya alıp da bulamadığı şansı, Peres’in eline çarpan top Video Yardımcı Hakem (VAR) incelemesi sonrası penaltıya dönüşünce buldu. Bakasetas, ligin en çok penaltı kurtaran kalecisi Okan’a karşı önce sol ayağıyla sağ köşeyi nişanladı. Okan kurtardı.

Kural ihlalinden tekrarlanan penaltıda Bakasetas da Okan da köşe tercihlerini değiştirince sonuç değişmedi. Giresunspor, gayet galibiyet hissi veren bir beraberlikle bu zorlu deplasmandan çıkarken 212 alan kodlu bir numaradan aranması gayet muhtemel oldu!

Haberle ilgili daha fazlası:
#Okan Kocuk#Giresunspor#Trabzonspor

BAKMADAN GEÇME!

Omicron pozitif olanların en çok sorduğu sorular | 9 SORU 9 CEVAP

Omicron pozitif olanların en çok sorduğu sorular | 9 SORU 9 CEVAP

#Omicron
Bir hayal gerçek oldu: Çanakkale, köprüsüne kavuşuyor... İlklerin projesi

Bir hayal gerçek oldu: Çanakkale, köprüsüne kavuşuyor... İlklerin projesi!

#1915 Çanakkale Köprüsü
Yeşil ada gri oldu... Tonga’ya yardıma kül engeli

Yeşil ada gri oldu... Tonga’ya yardıma kül engeli!

#Tonga

BAKMADAN GEÇME!

Omicron pozitif olanların en çok sorduğu sorular | 9 SORU 9 CEVAP

Omicron pozitif olanların en çok sorduğu sorular | 9 SORU 9 CEVAP

#Omicron
Bir hayal gerçek oldu: Çanakkale, köprüsüne kavuşuyor... İlklerin projesi

Bir hayal gerçek oldu: Çanakkale, köprüsüne kavuşuyor... İlklerin projesi!

#1915 Çanakkale Köprüsü
Yeşil ada gri oldu... Tonga’ya yardıma kül engeli

Yeşil ada gri oldu... Tonga’ya yardıma kül engeli!

#Tonga