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Giresunspor'un genç yıldızında yırtık tespit edildi

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#Giresunspor#Şahin Dik#Sporanasayfa
Giresunsporun genç yıldızında yırtık tespit edildi
Oluşturulma Tarihi: Kasım 13, 2024 15:47

Nesine 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Giresunspor'da futbolculardan Şahin Dik'in kas grubunda yırtık tespit edildiği bildirildi.

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Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, geçen hafta oynanan Kuzey Marmara AŞ Arnavutköy Belediyesi Futbol SK maçında orta saha oyuncusu Dik'in sakatlandığı anımsatıldı.

Futbolcunun hastanede kontrollerinin yapıldığı aktarılan açıklamada, "MR görüntülenmesi sonucunda sağ üst quadriceps femoris kas grubunda grade 1 yırtık tespit edilmiş olup futbolcumuzun tedavisine başlanmıştır." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, oyuncunun bu hafta sonu deplasmanda oynanacak Turkish Oil Yeni Mersin İdmanyurdu Futbol AŞ karşılaşmasında takımdaki yerini alamayacağı belirtildi.

 

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#Giresunspor#Şahin Dik#Sporanasayfa

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