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Giresunsporlu Alexis Perez, Anıtkabir’i ziyaret etti

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#Giresunspor#Alexis Perez#Anıtkabir
Giresunsporlu Alexis Perez, Anıtkabir’i ziyaret etti
Oluşturulma Tarihi: Mart 13, 2023 19:53

Spor Toto Süper Lig’de 26. haftayı bay geçecek olan Giresunspor’da, Fatih Karagümrük maçından sonra oyunculara izin verildi. İzini fırsat bilen Çotanakların Kolombiyalı stoperi Alexis Perez, ailesi ile birlikte Ankara’ya giderek Anıtkabir’i ziyaret etti.

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Anıtkabir ziyaretine ilişkin duygularını paylaşan Alexis Perez, “Bugün modern Türkiye'nin kurucusu Atatürk'ün kabri olan Anıtkabir'i ve müzeyi ailemle birlikte ziyaret ettim. Gerçekten etkileyici bir lider ve atmosfer. Özellikle askerlerin nöbet değişiminden çok fazla etkilendim, ciddiyetleri ve gösterdikleri saygı inanılmaz bir şeydi. Dakikalarca onları izledim. Bundan 100 yıl önce zamanın çok ötesinde öngörüler ve ilkeler ile ülkeye ışık olmuş büyük bir lider. Çok etkileyici bir deneyim oldu, tekrar ziyaret edeceğim” ifadelerini kullandı.

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#Giresunspor#Alexis Perez#Anıtkabir

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