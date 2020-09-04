Giresunspor’dan sosyal medya açılımı: Küfür eden engellenecek!

Giresunspor Kulüp binasında gerçekleşen basın toplantısında konuşan Başkan Hakan Karaahmet, “Biz yaptığımız işin fair play kurallarına uygun biçimde gerçekleşmesini istiyoruz. Bunun için de “Dijital Kavram Ahlakı” olarak yeni bir kavram ortaya koyuyoruz. Biz stadyum neyse resmi sosyal medya hesaplarımızı da o şekilde görüyoruz. Bizim stadımıza gelenle sayfamıza gelen herkes aynı değerde, aynı kalitededir. Bu kalite de fair play kurallarına uygun şekilde yansıtılmalıdır. Biz sayfalarımızda ağır hakarete, küfüre asla müsaade etmiyoruz. Bu şekilde yapılan paylaşımlara anında müdahale ediyor, siliyor ve 3 aylık süre ile de engelliyoruz. Eğer kişiler bu davranışlarında ısrarcı oluyorsa 1 yıl süre ile engelliyoruz. Baktık olmuyor bu seferde kişinin sayfalarımıza erişimine süresiz kısıtlama getiriyoruz. Bunu yapıyoruz çünkü biliyoruz ki dijital medya da çocuklar, aileler var biz bu değerlere dikkat etmek zorundayız yoksa amaçladığımız kulüp kültürünü oluşturmakta başarısız oluruz. Biz bu uygulamayı Türkiye’de hayata geçiren ilk kulübüz bu konuda Türkiye Futbol Federasyonu’nun da aynı hassasiyette yaklaşmasını bekliyoruz. Taraftar tribünde küfür ettiğinde nasıl stadyuma alınmıyorsa, resmi sayfalarda da aynı şeklide bir yaptırıma maruz kalmalı diyoruz. Biz Giresunspor Kulübü olarak bu ahlaki değeri başlatıyor diğer tüm kulüpleri de bu değeri geliştirmeye davet ediyoruz” dedi.

“KİMSE GİRESUNSPOR’UN ÜSTÜNDE DEĞİLDİR”

Transfer konusuna da değinen Hakan Karaahmet, “Transferler ile alakalı birbiriyle takım olabilecek arkadaşları bir araya getirmeye çalıştık. Kimse Giresunspor’un üstünde değildir cümlesini bizim dönemimiz de göreceksiniz. Kendilerini kampta 2 gün ziyaret ettim, tam bir takım havası var. Merak etmeyin Giresunspor takımı güzel şeylere imza atacaktır. Biz takım olduk. Hocamız ve teknik ekibimiz bu anlamda çok olumlu işler yapıyorlar ve bizimle her zaman istişare halindeler. Düşünün biz Giresunspor’a geldiğimiz de gelmek isteyen topçu yoktu ve çok şükür bu süreci hızlı bir şekilde tedavi ettik. Bizi arayan gelmek isteyen onlarca topçu var ancak biz ince eleyip sık dokuyoruz” dedi

“GİRESUNSPOR DERELİ’NİN YANINDA”

Giresun’un son elli yılın en büyük felaketlerinden birini yaşadığını ifade eden Giresunspor Başkanı Hakan Karaahmet, “Bu durum tüm Giresunluları ilgilendirdiği kadar Giresunsporumuzu da çok derinden yaralamıştır. Bakanlarımız Giresun’da üst kurdular, Giresun ile ilgili inanılmaz efor sarf ediyorlar, ciddi çalışmalar yürütüyorlar. Giresun’da herkes sel felaketinde zarar görmüş insanlara yardım etmek için elinden geleni yapıyor. Orada hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Giresunspor olarak bu süreçte biz de tüm takımımızla beraber takım otobüsümüzle Dereli bölgesini ziyaret etmeyi planlıyoruz. Giresun’un ne sorunu varsa Giresunspor tüm kadrosuyla orada yerini alacak, ne yapması gerekiyorsa da o sorumluluğu yerine getirecektir. Bu anlamda Giresun’un yaşadığı bu felakette Giresunsporumuzun gördüğü zarar, Giresun’un gördüğü zarar kadardır. Giresunspor herhangi bir grubun, görüşün kitlenin kulübü değil, Giresunspor Giresunluların kulübüdür. Herkesi bu notada Giresunspor’a saygı göstermesini bekliyorum” dedi.

Haftalık net Canlı iddaa kaybına %10'a varan iade Misli.com'da, hemen katıl!