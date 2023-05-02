İstanbulspor - Giresunspor maçında şaşırtan istatistik! Hakan Keleş lige damga vurdukları haftada veda etti

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Ligde kalma mücadelesi veren iki takımın karşı karşıya geldiği maçta Giresunspor'u 10 kişiyle 1-0 mağlup eden İstanbulspor, 6 puan niteliğindeki müsabakadan zaferle ayrıldı.

Müsabakanın 10. dakikasında Emeka Friday Eze'nin golüne engel olamayan Giresunspor, çok üstün bir oyun ortaya koyduğu maçtan boynu bükük ayrılırken haftaya damgasını vuran takım oldu.

"3 PUANI BENCE GİRESUNSPOR HAK ETMİŞTİ"

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında Giresunspor'un hakkını teslim eden İstanbulspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, "Ortada bir oyun var. Giresunspor takımının yaşadığı sıkıntılar. Verdikleri emek çok ciddi. Saygı önceliğimiz olmalı. Bu oyunu seviyorsak bütün yönleriyle sevmemiz lazım. Ne kadar saygı duyarsanız insanlar size o kadar saygı gösterir. Bugün İstanbulspor, çok çok iyi savundu bu başarı mıdır evet başarıdır. Ama 3 puanı bence Giresunspor hak etmiştir. Birbirimize 3 puan için kötü söz söylememize gerek yok." sözleriyle galibiyeti hak eden tarafın Karadeniz ekibi olduğunu söyledi.

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"BAŞTAN SONA KADAR ÜSTÜNDÜK VE HER ŞEYİ YAPTIK"

Kazanmak için her şeyi yaptıklarını kaydeden Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Keleş ise "Kazanmak adına maçın başından sonuna kadar üstündük ve her şeyi yaptık. 50 kere ceza sahasına girmişiz 30 şut atmışız. Son vuruşlarda problemler yaşadık. Bu tarz stresli maçları iyi oynayıp puan alamamak üzüntü verici. Böyle oynarsak önümüzde kazanacağımız maçlar var. İyi oyuna skora yansıtırsak sonuca ulaşırız." diyerek son vuruşlarda problem yaşadıklarını belirtti.

LİGİN ZİRVESİNDE YER ALDILAR

Giresunspor, İstanbulspor karşısında sahadan mağlup ayrılsa da ortaya koyduğu oyun ve istatistikle haftanın en çok mesafe kateden takımı, en çok gol beklentisi üreten takımı, en çok şut çeken takımı ve rakip ceza sahasında en çok topla buluşan takımı oldu.

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Giresunspor'un Süper Lig'in 32. haftasında ligin zirvesinde bulunduğu istatistikler şu şekilde:

En çok mesafe kateden takım - 121.262 km

En çok gol beklentisi üreten takım - 3.02

En çok şut çeken takım - 30

Rakip ceza sahasında en çok topla buluşan takım - 50

HAKAN KELEŞ'LE YOLLAR AYRILDI

27 puanla 16. sırada kalarak düşme hattında yer alan Giresunspor’da Teknik Direktör Hakan Keleş istifa etti.

Ayrılığı doğrulayan Giresunspor Başkanı Nahid Yamak, Hakan Keleş ile yolların ayrıldığını resmen açıkladı.

Başkan Yamak, A Spor'a yaptığı açıklamada, "Hakan Keleş ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırdık" dedi.

Hakan Keleş bu sezon 33 karşılaşmada 8 galibiyet, 9 beraberlik ve 15 mağlubiyet elde etti.

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Giresunspor'un Süper Lig'e yükseldiği sezonda Hakan Keleş görevdeydi.