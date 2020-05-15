Giresunspor'da yeniden Kovid-19 testi yapılacak

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, 12 Mayıs Salı günü tu?m futbolcu, teknik ekip ve personele Kovid-19 tanı testinin yapıldığı anımsatıldı.



Test sonucu pozitif cıkan ve gerekli tedavilere başlanan bir kulüp personeline dün yapılan ikinci testin sonucunun ise negatif çıktığı belirtilen açıklamada, "Futbolcularımız, teknik ekibimiz ve personelimize bugün ikinci kez Kovid-19 PRC testi uygulanacaktır" ifadelerine yer verildi.

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