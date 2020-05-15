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GeriFutbol Giresunspor'da yeniden Kovid-19 testi yapılacak
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Futbol
AA
Haber Giriş: 15.05.2020 - 15:08,Son Güncelleme:

Giresunspor'da yeniden Kovid-19 testi yapılacak

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Giresunspor'da yeniden Kovid-19 testi yapılacak
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TFF 1. Lig ekiplerinden Giresunspor'da teknik heyete, futbolculara ve personele 2. kez yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapılacağı bildirildi.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, 12 Mayıs Salı günü tu?m futbolcu, teknik ekip ve personele Kovid-19 tanı testinin yapıldığı anımsatıldı.

Test sonucu pozitif cıkan ve gerekli tedavilere başlanan bir kulüp personeline dün yapılan ikinci testin sonucunun ise negatif çıktığı belirtilen açıklamada, "Futbolcularımız, teknik ekibimiz ve personelimize bugün ikinci kez Kovid-19 PRC testi uygulanacaktır" ifadelerine yer verildi.

Giresunsporda yeniden Kovid-19 testi yapılacak

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