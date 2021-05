Giresunspor'da Süper Lig coşkusu: "Tarif edilemez bir duygu"

TFF 1’inci Lig’in son haftasında GZT Giresunspor, Tuzlaspor ile Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı’nda karşılaştı. Karşılaşmadan 2-1 galip ayrılan GZT Giresunspor, 44 yıl sonra Süper Lig’e yükseldi. GZT Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, mücadelenin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Hakan Keleş, şampiyonluğun tarif edilemez bir duygu olduğunu ifade ederek, "Şampiyonluk çok güzel. Bizim şampiyonluğumuz inanın müthiş bir hikaye ile başladı. Şu an mutlu sona ulaştı. Hikayenin içinde rekorlar var, sakatlıklar, gençler, transfer kapalı. Bir sürü hikayenin içinde bir sürü şey var. Ama önemli şampiyon olmaktı. Hak ettiğimiz, istediğimiz şampiyonluk oldu. 44 yıllık süren bir özlem vardı. Onu da dindirdik. Emeği geçen herkese teşekkür ederim. Şu an sevinelim. Müthiş bir hikaye çünkü. Ama planımız, her şeyimiz hazır. İnşallah orada da iyi bir grafik yakalarız. Stadımızı bile değiştirdik. İlk maçımıza gençlerle çıktı. Transferlerimiz kapalı. Müthiş şeylerle uğraştık. Hak ettiğimiz bir şampiyonluk kazandı. Bütün Giresun’a armağan olsun" dedi.

BAŞKAN KARAAHMET: ÖRNEK BİR SEZON GEÇİRDİK

Başkan Hakan Karaahmet ise güzel bir sezon geçirdiklerini belirtirken, "Şu an ne hissettiğimi bilmiyorum ama güzel şeyler olduğu kesin. Çok uzun bir süreç. Bu uzun süre bize de baskı oldu oyuncularıma da. Ama büyük beklentiler ve büyük hedefler böyle kazanılabiliyor. Çok güzel bir sezon geçirdi Giresunspor, örnek bir sezon geçirdi" diye konuştu.

İlk hedeflerinin Süper Lig’de kalıcı olmak olduğunun altını çizen Karaahmet, "Burada çok güzel balık var, çok güzel Giresun pidesi var. Sahil kenti, bir tarafı mavi bir tarafı yeşil olan güzel bir yer. Burası Süper Lig için güzel bir deplasman olacak. Bu şehir Süper Lig’e yakışacak. Zaten genlerinde var bu. İnşallah önümüzdeki sezon bu kulübün ilk hedefi ligde kalmak. Ben böyle büyük hedefler koymayı sevmem. Önce ligde kalacak takımı yapmak tek hedefimiz" şeklinde konuştu.

Hakemlerin de hata yapabileceğini söyleyen Hakan Karaahmet, "Çünkü onlar da insan. Giresunspor’un istatistiklerine bakarsanız sadece bir penaltı attı. Herhalde bizim de ceza alanında düşün birçok oyuncumuz olmuştur. Hakemler de hata yapabilirler. Onları kötü adam ilan etmenin çok doğru olduğunu düşünmüyorum. Hiç hakem veya federasyon eleştirmeden de şampiyon olunabiliyor" ifadelerini kullandı.

EREN TOZLU: ŞAMPİYONLUK GİRESUN HALKINA ARMAĞAN OLSUN

Takım kaptanı Eren Tozlu ise, "Aşırı derecede mutluyuz ama pandemiden dolayı taraftarlar yok. Şu an tam anlamıyla o duyguyu yaşayamadık taraftarlarımız olmadığı için. Ama 1-2 gün sonra inşallah daha güzel bir şekilde yaşarız diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

"BÖYLESİ BİR ŞAMPİYONLUK BENİM İÇİN ÇOK ÖZEL"

Eren Tozlu, Giresunspor altyapısında yetiştiğini ve Giresunlu olduğunu belirterek, "İlk profesyonel maçlarıma bu formayla çıktım. Yıllar sonra da buraya kaptan olarak geri döndüm. Böylesi bir şampiyonluk benim için çok özel. Tüm Giresun halkına armağan olsun" diye konuştu.

"44 YILLIK BİR ÖZLEM VAR"

Giresunspor taraftarlarının kutlamalara başlaması ile ilgili yöneltilen bir soruya Eren Tozlu, şu cevabı verdi: "44 yıllık bir özlem var. Taraftarlarımızı anlayabiliyorum. Kısıtlamalar var. Bu konuda hassas davranmalarını rica ediyorum. İnşallah kapanma bittikten sonra kurallara uygun bir şekilde hep birlikte bu duyguyu doyasıya yaşarız."

