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Giresunspor'da orta alanda büyük belirsizlik! Trabzonspor'un galibiyetine verilen iddaa oranı...

#Misli.Com#İddaa#Trabzon Giresun
Giresunsporda orta alanda büyük belirsizlik Trabzonsporun galibiyetine verilen iddaa oranı...

En yakın rakibinin 8 puan önünde lider durumda bulunan Trabzonspor, orta alanda önemli eksikleri olan Giresunspor'u konuk ederken siz de bu mücadelenin heyecanını Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da yaşayabileceksiniz. Unutmayın, Süper Lig keyfi sezon boyunca Misli.com'da olacak!

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TRABZONSPOR

Ligdeki ilk yenilgisini aldığı Antalyaspor maçıyla birlikte oynadığı son 6 maçta 3 kez puan kaybı yaşayan Trabzonspor, en yakın rakibi Konyaspor'un 8 puan önünde liderliğini sürdürüyor.

Bordo-mavili ekipte koronavirüs karantinasında olan Fode Koita ve Anthony Nwakaeme, sakatlıkları bulunan Djaniny ve Anders Trondsen, Fildişi Sahili Milli Takımı ile Afrika Uluslar Kupası'nda olan Jean Kouassi maç kadrosunda yer almayacak.

Takım Sivas deplasmanından 1-1'le dönerken, TD Abdullah Avcı gördüğü kırmızı kart nedeniyle yedek kulübesinde olmayacak.

Kalede Uğurcan Çakır değişmez. Yeni transfer Tymoteusz Puchacz'ı ilk kez sol bekte izleyebiliriz. Orta alanda "Dorukhan, Hamsik & Bakasetas" üçlüsü görev yapar.

Hücumun bir kanadında Edin Vişça, diğerinde Abdülkadir Ömür forma giyer. Gole en yakın isim Andreas Cornelius olur.

GİRESUNSPOR

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Geçen hafta evinde Kasımpaşa'ya 2-0 kaybeden Giresunspor'da ise 5 eksik var!

Hamidou Traore ile Souleymane Doukara, ülkelerinin milli takımları ile (Mali & Moritanya) Afrika Uluslar Kupası'nda boy gösteriyor. Emre Taşdemir ve Erol Can Akdağ sakat, Joey Pelupessy cezalı.

TD Hakan Keleş'in orta alanda Flavio'nun yanında kimi oynatacağı maç saatine kadar netleşmeyecek. Sağ bek Zeki Yavru bir maçlık o bölgeye devşirilebilir... Bu durumda ilk 11'in sağ bekinde Hayrullah Bilazer görürüz. 

Kasımpaşa maçında sonradan oyuna dahil olan Magomed Suleymanov, bu kez ilk 11'de maça başlayabilir.

Suleymanov'un tersinde Sergio, en ileride Ibrahima Balde izleriz.

Giresunsporda orta alanda büyük belirsizlik Trabzonsporun galibiyetine verilen iddaa oranı...

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Trabzonspor'un ligdeki son 5 maçının 4'ü "2.5 ALT" bitti.

- Giresunspor'un ligdeki son 6 maçının 4'ü "2.5 ALT" bitti.

SPOR TOTO SÜPER LİG'E SÜPER ORAN İLE MİSLİ.COM'DA OYNA!

Misli.com'da yeni dönem, "Süper Oran" başladı!

Bültende yer alan bazı maçlar, diğer iddaa platformlarından daha yüksek oranlar ile sizlere sunuluyor.

Trabzonspor ile Giresunspor'u karşı karşıya getirecek bu Süper Lig mücadelesi, "Süper Oran" farkıyla SADECE Misli.com'da!

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Diğerlerinde "Trabzonspor kazanır" tercihine 1,46 iddaa oranı verilirken, Misli.com'da 1,54'ten oynayabilirsiniz. "2.5 ALT" tercihi diğerlerinde 1,67 iken Misli.com'da 1,76!

MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu Süper Lig karşılaşmasını kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Trabzonspor kazanır" oldu!

%70'lik kesim yedek kulübesinde Abdullah Avcı olmasa da bordo-mavili ekipten Giresunspor karşısında 3 puan bekliyor...

%6'lık kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına eklemiş ve karşılaşmada en az 3 gol çıkacağını düşünüyor.

Burada oranlar çok daha yüksek! Hemen Misli.com'a üye ol, SÜPER ORAN ile iddaa oyna...

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Giresunsporda orta alanda büyük belirsizlik Trabzonsporun galibiyetine verilen iddaa oranı...

Trabzonsporlu Uğurcan Çakır ve Erce Kardeşler, FIFA'da kozlarını paylaştı...

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#Misli.Com#İddaa#Trabzon Giresun

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