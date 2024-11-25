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Giresunspor'da Metin Aydın dönemi sona erdi

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#Giresunspor#1. Lig#Metin Aydın
Giresunsporda Metin Aydın dönemi sona erdi
Oluşturulma Tarihi: Kasım 25, 2024 10:54

TFF Nesine 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Giresunspor'da, teknik direktör Metin Aydın ile yolların ayrıldığı bildirildi.

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Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, Aydın ile karşılıklı olarak yolların ayrıldığı belirtildi.

Açıklamada, Aydın'a teşekkür edilerek, şunlar kaydedildi:

"Teknik direktörümüz Metin Aydın ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Kendisine özverili çalışmaları ve kulübümüz için vermiş oldukları emeklerden dolayı yönetim kurulumuz adına teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz."

Giresun ekibi 13 haftada topladığı 5 puanla son sırada yer alıyor.

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#Giresunspor#1. Lig#Metin Aydın

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